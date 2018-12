2018'in En Çok Kazanan Modelleri Belli Oldu

Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan mankenler listesini açıkladı. 2002 yılından beri dünyanın en çok kazanan modeli seçilen Gisele Bundchen'in tahtını geçtiğimiz yıl ele geçiren ABD'li Kendall Jenner, 22.5 milyon dolarlık geliriyle 2018 yılının da en çok kazanan modeli unvanını kazandı.

Bu yılki listede ayrıca Hadid kardeşleri, Chrissy Teigen ve Karlie Kloss gibi moda dünyasının gözde isimleri yer aldı. İşte Forbes'in yayınladığı sıralamaya girmeyi başaran modeller.

Hollandalı manken Doutzen Kroes, 2018'de kazandığı 8 milyon dolar ile Forbes listesinin 10. sırasında yer aldı.

Puerto Riko'lu model Joan Smalls 8,5 milyon dolarlık geliriyle sıralamanın 9'uncusu oldu.

Son dönemlerde moda dünyasını sallayan Hadid kardeşlerden biri olan Filistin asıllı Bella Hadid, 8,5 milyon dolarla listenin 8. sırasına yerleşti.

Instagram'da onlarca milyon takipçiye sahip Gigi Hadid ise kardeşini geride bırakarak 2018 yılında kazandığı 9.5 milyon dolarla listenin 7. sırasında yer aldı.

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne 2018'de elde ettiği 10 milyar dolarla sıralamanın 6'ıncısı oldu.

2015'te podyumlardan emekliye ayrılmasına rağmen listede yer almaya devam eden 38 yaşındaki Gisele Bundchen, bu yıl 10 milyon dolar kazanarak sıralamanın 5'incisi oldu.

Model Rosie Huntington-Whiteley, Marks&Spencer ile birlikte çıkardığı makyaj ve iç çamaşırı koleksiyonlarıyla 2018'de 11.5 milyon dolar kazanıp listenin 4. sırasında yer aldı.

32 yaşındaki ABD'li Chrissy Teigen ise 11.5 milyon dolar ile üçüncülüğü elde etti.

Victoria's Secret'ın meleği olan, ayrıca Adidas ve Swarovski gibi markalarla çalışan ABD'li model Karlie Kloss, 13 milyon dolar ile listedeki mankenler arasında ikinci oldu.

Kardashian/Jenner ailesinden Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner, 22.5 milyon dolarlık geliriyle bu yıl da Forbes'un dünyanın en çok kazanan mankenler listesinde zirveye yerleşti. Estee Lauder, La Perla ve Adidas markalarıyla çalışan 23 yaşındaki Jenner'ın servetinin büyük bir kısmını aile şovları "Keeping Up with the Kardashians" oluşturuyor.