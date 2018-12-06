 2018'in En Popüler Videoları Belli Oldu

YouTube Dünyasının Yıldızları Farklı İçerikleri ile 2018 Popüler Videoları Listesinde Parladı
Türkiye'de, Genel kategoride "Dans Eden Yeşil Uzaylı" ilk sıraya yerleşirken, Müzik kategorisinde ise 2018 yılının en popüler videoları arasında "Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek", "Mabel Matiz - Öyle Kolaysa", "Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum", "Eli Türkoğlu-Bu Benim Öyküm", "Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm", "İdo Tatlıses - Sen" yer aldı.
En Popüler Genel İçerik Videoları - 2018 Türkiye
Dans Eden Yeşil Uzaylı
SEN YERİNDE DUR (Hayal Mi Gerçek Mi Film) - Kötü Enes Batur Diss Şarkısı
Çağla | Uzaylı Dansı |
Niloya - Yeni Bölümler
Sen Anlat Karadeniz 1. Bölüm
INNA İLE EVLENİYORUZ!
HESAP KİMDE? (37.000TL'LİK HESAP!)
Söz | 50.Bölüm
Çukur 2.Sezon 2.Tanıtım
Oğuzhan Uğur'la P!NÇ (Efsane Bölüm): Ramazan, Yaşlılar, SMA, Selçuk Balcı, Tuğçe Kandemir, Korku
En Popüler Müzik Videoları - 2018 Türkiye
Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman
Mabel Matiz - Öyle Kolaysa
Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki
Eli Türkoğlu feat. Tuğçe Kandemir - Bu Benim Öyküm
Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm - (Official Video)
İdo Tatlıses - Sen
Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek - Gizli Aşk
ikikardesh - Bana Ne (Official Music Video)
Koray Avcı - Adaletin Bu Mu Dünya (Official Video)
Can Yüce - Aklım Gider Aklına (Official Video)
Emrah Karaduman,Aleyna Tilki,Türkiye
06 Aralık 2018 Perşembe 13:42