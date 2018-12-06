 2018'in En Popüler Videoları Belli Oldu

YouTube Dünyasının Yıldızları Farklı İçerikleri ile 2018 Popüler Videoları Listesinde Parladı

Türkiye'de, Genel kategoride "Dans Eden Yeşil Uzaylı" ilk sıraya yerleşirken, Müzik kategorisinde ise 2018 yılının en popüler videoları arasında "Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek", "Mabel Matiz - Öyle Kolaysa", "Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum", "Eli Türkoğlu-Bu Benim Öyküm", "Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm", "İdo Tatlıses - Sen" yer aldı.

En Popüler Genel İçerik Videoları - 2018 Türkiye

Dans Eden Yeşil Uzaylı

SEN YERİNDE DUR (Hayal Mi Gerçek Mi Film) - Kötü Enes Batur Diss Şarkısı

Çağla | Uzaylı Dansı |

Niloya - Yeni Bölümler

Sen Anlat Karadeniz 1. Bölüm

INNA İLE EVLENİYORUZ!

HESAP KİMDE? (37.000TL'LİK HESAP!)

Söz | 50.Bölüm

Çukur 2.Sezon 2.Tanıtım

Oğuzhan Uğur'la P!NÇ (Efsane Bölüm): Ramazan, Yaşlılar, SMA, Selçuk Balcı, Tuğçe Kandemir, Korku

En Popüler Müzik Videoları - 2018 Türkiye

Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman

Mabel Matiz - Öyle Kolaysa

Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki

Eli Türkoğlu feat. Tuğçe Kandemir - Bu Benim Öyküm

Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm - (Official Video)

İdo Tatlıses - Sen

Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek - Gizli Aşk

ikikardesh - Bana Ne (Official Music Video)

Koray Avcı - Adaletin Bu Mu Dünya (Official Video)

Can Yüce - Aklım Gider Aklına (Official Video)