2018'in Global ve Türkiye Yıldızları Belli Oldu

2018 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı Drake'ten "God's Plan", Türkiye'de ise Ezhel'den "Geceler" oldu. Dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçı kategorisinde bu sene Ariana Grande, Spotify listelerinde birinci sıraya yerleşti, Türkiye'de ise kadın sanatçılarda zirvenin adı yine Sezen Aksu!

Bakalım, dünya 2018'de ne dinledi?

Müzikseverler, 2015 ve 2016 yılının en çok dinlenen sanatçısı olan ve bu yıl bir kez daha tacı ele geçiren Drake gibi favori isimlerini takipten vazgeçmedi. Sadece 2018 yılında 7,9 milyar dinleme sayısı elde eden Kanadalı rapçi bugüne kadar Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen sanatçısı oldu. Drake'in "Scorpion" albümü ve "God's Plan" şarkısı 2018 yılının Spotify TOP listelerinde kendi kategorilerinde ilk sıralara yerleşti. "God's Plan" şarkısı Drake'e 1 milyardan fazla dinleme getirdi.

Türkiye'de Spotify üzerinden 2018 yılında en çok dinlenen sanatçı ise rap dünyasının parlayan yıldızı Ezhel oldu. Ezhel aynı zamanda yılın en çok dinlenen erkek sanatçısı olarak da zirvedeki yerini aldı. Ezhel'i en çok dinlenen sanatçılarda pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu takip etti. Yılın en çok dinlenen erkek sanatçısında da zirvenin ismi değişmedi, Ezhel'in hemen ardından gelen isim ise Teoman oldu.

2018'in zirvelerindeki rap, pop ve rock mücadelesini rap müzik kazanırken, yılın en çok dinlenen şarkısı ise yine Ezhel'den geldi ve "Geceler" oldu. "Geceler"i yine rap dünyasının sevilen ismi Gazapizm'in seneye damga vuran şarkısı "Heyecanı Yok" takip ederken Aleyna Tilki'nin

"Yalnız Çiçek" şarkısı en çok dinlenen üçüncü şarkı oldu. "İmkansızım" şarkısı dördüncü sıraya yerleşen Ezhel böylece 2018 yılında en çok dinlenen şarkılar TOP 5 listesine iki şarkıyla girmiş oldu. 2018 yılının en çok dinlenen TOP 5 sanatçısı ve TOP 5 erkek sanatçısı arasında hiçbir yabancı isim yer almadı.

Yıla damgasını vuran favorilerin yanı sıra, listeleri alt üst eden bazı isimler de üst sıralara yerleşti. 48 milyonu aşan aylık dinleyici sayısı ile Ariana Grande, bu tacı 3 kez giyen Rihanna'nın ayak izlerini takip ederek 2018'de Spotify üzerinden en çok dinlenen kadın sanatçı oldu. Grande'nin bu başarında dördüncü albümü "Sweetener" ve 210 milyonun üzerinde dinlenme sayısına ulaşan son single çalışması "thank u, next"in etkisi büyük.

2018 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen kadın sanatçısı Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu'yu dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde 2'nci sıraya yerleşen Dua Lipa takip ederken, üçüncü sırayı Avustralyalı söz yazarı ve şarkıcı Sia takip etti. Sıla ise 2018 yılında en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde 4'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'de 2018 yılında en çok dinlenen müzik gruplarında ise Yüzyüzeyken Konuşuruz zirvedeki yerini aldı. Yüzyüzeyken Konuşuruz'u Imagine Dragons ve Duman takip etti. Listenin son sırasında ise Mor ve Ötesi'nin hemen ardından Adamlar yer aldı. Listenin 1 numarası Yüzyüzeyken Konuşuruz aynı zamanda Türkiye'de 2018 yılında en çok dinlenen sanatçılar TOP 5 listesinde de 3'üncü sırada.

Hip-hop 2018 yılında Spotify listelerindeki ağırlığını korudu ama geçen yılın büyük sürprizi Latin müzik de müthiş büyümesini sürdürdü. Bu sene, J Balvin, Bad Bunny ve Ozuna gibi Latin sanatçılar, en çok dinlenen 10 sanatçı listesinde yer aldı. Geçen sene sadece Daddy Yankee en çok dinlenen TOP 10 sanatçı listesinde İspanyolca konuşan tek sanatçı olarak yer almıştı. Latin müziğin temsilcilerinden Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, 2018 yılında Spotify üzerinden dünya genelinde en çok dinlenen 5'inci kadın sanatçı oldu. Spotify'da dünya genelinde en çok takip edilen 3'üncü ve 4'üncü çalma listeleri ¡Viva Latino! ve Baila Reggaeton ile Latin müzik çalma listelerine de damgasını vurdu.

Türkiye'de ise 2018 yılında en çok dinlenen çalma listelerinde zirveyi pop yakaladı. Türkçe Pop en çok dinlenen çalma listesi olurken, Today's Top Hit ve Türkçe Rap ise ilk üçü tamamlayan diğer popüler çalma listeleri oldu.

Spotify'da 2018 yılının detayları bu kadarla sınırlı değil elbette. Aşağıdaki listelerden yılın en çok dinlenen sanatçılarını, şarkılarını, albümlerini, gruplarını, podcast'lerini ve daha pek çok şeyi görebilirsiniz. Ayrıca, kendi favorilerinizi ve en çok dinlediğiniz şarkıları görmek ve bu yılki müzik zevkinize göre oluşturulan çalma listesine ulaşmak için 6 Aralık tarihinde müzikseverler ile buluşacak Wrapped (2018 Özeti) mikro sitesini ziyaret etmeyi de unutmayın!

İşte Spotify'da Dünya Genelinde 2018'in "En"leri!

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

7,9 milyar dinlenme sayısı ile bu sene dünyada en çok dinlenen sanatçı Drake oldu. En çok dinlenen sanatçılarda ilk kez Top 5'te gördüğümüz J Balvin ise "X" (Nicky Jam ile) ve "I Like It" (Cardi B ile) gibi birden fazla hit şarkısı ile listedeki yerini aldı. 2018'in dünya genelinde en çok dinlenen sanatçıları aynı zamanda Spotify'da dünya çapında en çok dinlenen erkek sanatçılar oldu.

Drake

Post Malone

XXXTENTACION

J Balvin

Ed Sheeran*

*Ed Sheeran, 2017 yılının en çok dinlenen sanatçısı olmuştu.

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Spotify'ın en çok dinlenen kadın sanatçısı Ariana Grande, merakla beklenen dördüncü albümü

"Sweetener,"ı Ağustos ayında yayınladı. Grande, son çıkışı "thank u, next"in de dahil olduğu, sayıda müzik listesinde yer alan şarkılarıyla önemli bir yılı geride bıraktı. Grande, 2018 yılında Spotify'da 3 milyardan fazla dinleme sayısına ulaştı.

Ariana Grande

Dua Lipa

Cardi B

Taylor Swift

Camila Cabello

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

Her ne kadar bu yaz "In My Feelings" öne çıkmış olsa da Drake'in "God's Plan" adlı şarkısı 2018 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı oldu. Post Malone da "rockstar (feat.21 Savage)" ve "Psycho (feat. Ty Dolla $ign)" adlı iki şarkısı ile listedeki yerini aldı.

God's Plan - Drake

SAD! - XXXTENTACION

rockstar (feat. 21 Savage) - Post Malone

Psycho (feat. Ty Dolla $ign) - Post Malone

In My Feelings - Drake

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler

Drake'in "Scorpion" albümü 29 Haziran tarihinde yayınlandı ve çok geçmeden dünya genelinde saatte 10 milyon dinlenme sayısına ulaştı. 2018, Dua Lipa'nın kendi adını taşıyan albümünün yıldızının parladığı yıl olurken, Ed Sheeran'ın 2017 albümü "÷" de en çok dinlenen 5 albüm arasında yer aldı.

Scorpion - Drake

beerbongs & bentleys - Post Malone

? - XXXTENTACION

Dua Lipa - Dua Lipa

÷ - Ed Sheeran*

*Ed Sheeran'ın ÷ albümü 207'nin en çok dinlenen albümüydü.

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Gruplar*

Imagine Dragons, 2018 yılında dünya genelinde Spotify üzerinden en çok dinlenen müzik grubu oldu ama K-pop grubu olarak sansasyon yaratan BTS, 2018 yılındaki global dinleme rakamlarıyla büyük bir başarı yakaladı. Maroon 5 ve Migos yılın en çok dinlenen gruplarında 3 ve 4'üncü sıralarda yer alırken, Coldplay ise 5'inci sıraya yerleşti.

Imagine Dragons

BTS

Maroon 5

Migos

Coldplay**

* En az 3 ya da daha fazla üyesi olmalı

** Coldplay 2017 yılının en çok dinlenen grubu olmuştu.

Dünya Genelinde En Çok Takip Edilen Çalma Listeleri

Today's Top Hits, dünya genelinde 2018 yılının en çok dinlenen çalma listesi oldu. Bu çalma listesi, 22 milyon takipçinin de onayladığı popüler müzikteki trendleri keşfetmek için en iyi araç. En çok dinlenen Top 5 çalma listesinin 5'inci sırasında yer alan Songs to Sing in the Car çalma listesinde yer alan Beyoncé'un "Halo"su ve Camilla Caballo'nun "Havana"sı müzikseverlerin 2018 yılı boyunca yolda giderken en çok dinledikleri iki şarkı olarak öne çıktı.

Today's Top Hits

RapCaviar

¡Viva Latino!

Baila Reggaeton

Songs to Sing in the Car

2018'de Dünya Genelinde En Çok Büyüyen Müzik Türleri:

EMO Rap

Lo-fi Beats

Deep Talent Show

Ringtone

Brega Funk

İşte Spotify'da 2018'in Türkiye "En"leri!

Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçılar:

1.Ezhel

2.Sezen Aksu

3.Yüzyüzeyken Konuşuruz

4.Teoman

5.Sagopa Kajmer

Türkiye'de En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:

1.Ezhel

2.Teoman

3.Sagopa Kajmer

4.Gazapizm

5.Mabel Matiz

Türkiye'de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

1.Sezen Aksu

2.Dua Lipa

3.Sia

4.Sıla

5.Simge

Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar:

1.Geceler – Ezhel

2.Heyecanı Yok – Gazapizm

3.Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki

4.İmkansızım – Ezhel

5.Elbet Bir Gün - Canbay & Walker

Türkiye'de En Çok Dinlenen Albümler:

1.Müptezhel –Ezhel

2.Dua Lipa – Dua Lipa

3.Maya – Mabel Matiz

4. An – Edis

5.Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz

Türkiye'de En Çok Dinlenen Gruplar:

1.Yüzyüzeyken Konuşuruz

2.Imagine Dragons

3.Duman

4.Mor ve Ötesi

5.Adamlar

Türkiye'de En Çok Dinlenen Çalma Listeleri:

1.Türkçe Pop

2.Today's Top Hits

3.Türkçe Rap

4.Hot Hits Türkiye

5.Seven Kalpler

Editöre Not: Herhangi bir Spotify linkini web sitenize veya blogunuza Spotify butonu ile gömülü şekilde yerleştirmek için buradan talimatları takip edebilirsiniz.