2018'in İkinci Yarısında Doğal Gazın Metreküpü 30,4 Kuruş Zamlandı

TÜİK
verilerine göre 2018'in ikinci yarısında 1 kilovatsaat elektrik fiyatı ilk 6 aya kıyasla 10,2 kuruş arttı. Doğal gazın metreküpü de 30,4 kuruş zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu
, 2018 yılının Temmuz- Aralık
dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş ödendi. Yine aynı dönemde konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ise ortalama 144,3 kuruş ödendi.
2018 Ocak-Haziran döneminde elektrik için ödenen bedel 45 kuruş, doğal gaz içinse 113,9 kuruş olmuştu.
2017 yılının Temmuz-Aralık döneminde ise aynı miktarda elektrik için 41,3, doğal gaz için ise 112,2 kuruş ödenmişti.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com