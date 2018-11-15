2018 Perakende Zirvesi'nde Türkiye'nin Lider Perakendecileri İstanbul'da Bir Araya Geldi

Perakende sektöründe BT ve iş stratejilerinin uygulamasında karşılaşılan zorluklar ile başarılı uygulamaların konuşulduğu IDC Perakende Zirvesi'nde, teknoloji, ürün ve hizmet sağlayıcıları ile sektörün en etkili kurumlarının BT ve Pazarlama Yöneticileri, dijital dönüşümü şekillendiren önceliklerini tartıştı. Perakendenin dijital dönüşümü, müşteri deneyimi, dönüştürücü teknolojilerin sektöre etkisi ile inovasyon, zirvenin konuşulan önemli başlıkları arasında yer alarak, global perakende trendlerinin tartışıldığı eşsiz bir platform olarak Türkiye'de sektörün geleceğine dair net bir bakış sağladı.

Konferansta paylaşılan deneyimler arasında, global perakendeciliğe geçişte inovasyonun önceliği yer alırken, eşsiz müşteri deneyiminin önemi ve sosyal medyanın müşteri üzerinde ki etkisi başlıca konular arasındaydı.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, ''Perakende sektöründe müşteri deneyimi en öncelikli hedef ve kurumların dijital dönüşüm yatırımlarının bu hedefe odaklanmasının önemli. Geleceğin markaları müşteri deneyiminde oldukça rekabetçi. Günümüzde, üstün müşteri deneyimini oluşturabilmek için, perakendeciler yapay zekâ odaklı çoklu kanal platformlarına odaklanmak zorunda. Sektör için önümüzdeki yılların kritik başarı faktörü, durumsal inovasyonlar yerine ekosistem inovasyonlarına odaklanmak ve çoklu kanal platformu yardımıyla tedarik zincirinden siparişin teslimatına tüm süreçleri bütüncül bir şekilde dönüştürmek olacak." dedi.

IDC Araştırma Müdürü Dr. Ramazan Yavuz ise, etkinlikte yaptığı sunumunda, perakende sektörünün süreçlerde etkinliği ve verimliliği artırmaya odaklandığını, globalde ve Avrupa'da yapılan araştırmalarda perakende sektöründe ekosistem inovasyonuna doğru bir yönelim olduğunu belirtti. Dr. Ramazan Yavuz sözlerine şöyle devam etti: "Global perakende sektöründe en önemli üç inovasyon önceliği müşteri deneyimi, dağıtım modeli ve partner ağında dönüşüm. Sektörde inovasyon odağı, yıkıcı inovasyondan ekosistem inovasyonuna evriliyor. Bu dönüşümü sağlamanın yolu da yapay zekanın merkezinde olduğu çoklu ticaret platformlarından ve yine yapay zekanın ve verinin bütüncül anlamda yönetildiği yeni bir müşteri deneyimi mimarisi kullanmaktan geçiyor."

Yaklaşık 150 sektör yöneticisinin katılımı ile gerçekleşen 'IDC Perakende Zirvesi', dijital dönüşüm girişimleri ile uygulama stratejileri üzerinde yoğunlaşan bilgilendirici sunumlar ve interaktif panellerle fikir paylaşımlarına olanak verip, perakende analitiği, müşteri zekâsı, e-ticaret platformları, satış noktası sistemleri, perakende gelir yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi konularında eşsiz bir platform sağladı.