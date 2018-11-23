2018 Skalite Ödülleri Sahiplerini Buldu

Turizm sektörünün otel, acente, havayolu, kongre merkezi, vb. tüm dallarının profesyonellerini çatısı altında toplayan Skal International İstanbul Kulübü Skalite Ödülleri 22 Kasım 2018'de İstanbul Lütfi Kırdar'da (ICEC) gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

84 yıllık geçmişiyle dünyanın en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Skal International'in 90 ülkedeki yapılanması içinde en büyük kulübü olan Skal International İstanbul Kulübü'nün düzenlediği bu özel geceye Skal İstanbul Kulübü üyeleri, Skal Türkiye Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, Skal Türkiye Bölge Başkanları, geçmiş dönem Dünya Başkanları Salih Çene ve Hülya Aslantaş, TUROB Başkanı Timur Bayındır, TUMAF Başkanı Yalçın Manav, TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu, FIJET Başkanı Delal Atamdede ve turizm sektörü kanaat önderleri katıldı.

Bu sene 21. yılını kutlayan "Skalite" Ödülleri, son 20 yıl içinde İstanbul turizmine ve tanıtımına katkıda bulundukları için özel olarak seçilen 20 değerli kurum ve kuruluşa takdim edildi.

Neslihan Maltepe'nin sunuculuğunu, KM Events Kurucu Başkanı Meltem Tepeler'in organizasyonunu yaptığı gecede Ceren Gündoğdu ve Orkestrası orkestrası sahne aldı.

Bu yılki 2018 Skalite Ödülleri'nde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) değerli katkıları ile beraber, Altın Sponsor MNG Airlines, Gümüş Sponsorlar Çelebi Aviation, Diversey, Bronz Sponsor Boyut Yayın Grubu, Hizmet Sponsorları İstanbul Lütfi Kırdar (ICEC), Boğaziçi Borsa Lokantaları, Spectrum Gösteri Teknolojileri, Bersay İletişim Grubu, Ida Consulting, Es Müzik, Çizgi Medya olarak yer aldı.

2018 Skalite Özel Ödül töreniyle ilgili olarak Skal İstanbul Başkanı Ata Eremsoy, "İstanbul turizmine olan destekleriyle ödül alan kurum ve kuruluşlar gecemize renk kattılar. Gecemizin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sektörümüzü hak ettiği yere getirmek için verdikleri desteklerin artarak devam etmesini diliyoruz." dedi.