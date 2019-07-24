Haberler» Güncel» Haber

2018 Trans Güzeli Didem Akay, otel odasında ölü bulundu

2018 Trans güzeli Didem Akay, bir otel odasında kendini asarak yaşamına son verdi. Akay'ın gördüğü baskılardan dolayı canına kıydığı iddia edildi.

24.07.2019 08:54 2018 Trans Güzeli Didem Akay, otel odasında ölü bulundu

2018 Trans Güzellik Kraliçesi Didem Akay, kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Akay'ın yaşadığı baskılardan dolayı kendini astığı iddia edildi. Didem Akay'ın ölüm haberi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Akay'ın cenazesi ise bugün İzmit'te toprağa verilecek.

"İNTİHAR ETTİ"

Genç gazeteci Murat Beyaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akay'ın ölüm haberiyle ilgili şunları söyledi: "Trans kadın Didem Akay yaşadığı baskılara daha fazla dayanamayarak dün intihar etti! Didem, Hande Kader'in arkadaşıydı. Hande'yi yakarak öldürdüler. Didem'i baskıyla..."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Didem Akay'ın baskılardan dolayı canına kıydığı yönündeki iddialar ise sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı Akay'ın ölümüne çok üzüldüklerini söyleyerek sitem etti.

ARKADAŞI YAKILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Didem Akay, 2016 yılının Ağustos ayında yakılarak katledilen trans kadın Hande Kader'in yakın arkadaşıydı.


Magazin, Güncel

YORUMLAR (8)
CONİ: Kim olursa olsun Yaziktir, kotu yorum yapmayin hic mi insanliginiz kalmadi, size ne zarari var !
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MAYK AMCA DIYORKI.......: trans ne demek abıııı bılen varmı ?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MURTAZA HAKKARİ: bu ölümün sebebi diyanet işleri bakanıdır yaptığı açıklamalar hala aklımızda. din , ırk , cinsiyet ayrımı yapılan ülkeler yıkılmaya mahkumdur.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
NNNN: bi sapık kendini geberterek milleti katil olmaktan kurtarmış
Yayından Kaldır
3 8
Cevap yaz
ÜNYELİ: BELKİ Kİ İĞRENÇ YAŞAMINDAN DOLAYI İNTİHAR ETTİ.
Yayından Kaldır
12 13
Cevap yaz
SİBEL ANTALYA: Diyanet işleri Başkanının konuşması hala kulaklarımızda. . . Yazık!
Yayından Kaldır
5 14
Cevap yaz
NO LİMİT: gevurlukta sınır tanımıyorsunuz değil mi?
Yayından Kaldır
0 0
MALUM ZAAT: Allah insanı erkek ve kadın olarak yarattı. Bunu neden değiştirir insan?
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Haberleri
09:07   Bu dava emsal teşkil edecek
09:07   (ÖZEL) "Bereket" isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor
09:05   Ankara'da bayram öncesi gıda ve alkol denetimleri yoğunlaştırıldı
09:05   MÜSİAD İzmir'den İl Sağlık Müdürüne hayırlı olsun ziyareti
09:05   Şehit emanetleri Bünyan'da sergileniyor
09:05   Shane Larkin, Anadolu Efes'te kaldı
09:04   TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı