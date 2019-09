- 2018 Türkiye Fair Play Ödüller sahiplerini buldu

- 2018 Türkiye Fair Play Ödüller sahiplerini bulduİSTANBUL - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini verildi.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında 36 yıldır Türkiye Fair Play Ödülleri veriyor. 2018 yılı kazananları da TMOK Olimpiyatevi'nde sahiplerini buldu. Törene TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan, TMOK yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı."Öncelikle iyi insan olunmalı"Törende konuşan TMOK Başkanı Uğur Erdener, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diye çok güzel bir deyişi var. Bu söz, Fair-play'in de ülkemizde temelini oluşturan çok güzel bir tanımlama. Öncelikle iyi insan olunmalı. Yaşamı doğrular üzerine kurmalı. TMOK olarak çocuk ve gençlerimize gerek spor kültürünü, gerek olimpik eğitim vermek amacıyla Türkiye genelinde 'OLİ' projemiz bu anlamda çok önemli değer taşıyor. Bu, sporun Fair-play esasının üzerine inşa edilmesi amaçlı bir proje" diye konuştu.Tören verilen ödüllerin ve toplu fotoğrafın ardından tamamlandı.TMOK 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:Sportif Fair Play Tanıtım DalıBüyük ÖdülKızlar Sahada"Türkiye'nin ilk ve tek özel Kadınlar Futbol Turnuvası olan Kızlar Sahada, 2013 yılından bu yana, kadınlara ve kız çocuklarına 'Yapamazsın!' denilerek kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını kırmak için futbolu araç olarak kullanıyor. Goller cinsiyetçi sisteme atılıyor. Turnuvalarda fair-play, dostluk, nezaket, adalet ve paylaşım ruhu her şeyin önünde tutuluyor. Düzenledikleri etkinliklerden elde edilen gelirle Türkiye'nin farklı noktalarında çocuklar için ücretsiz futbol okulları oluşturuluyor."Şeref DiplomasıDr. Hüseyin GÜMÜŞ - Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi"Fair Play kavramını tanıtmak amaçlı 'Okulumun Neşesiyim, Fair Play Elçisiyim' projesini hazırlaması, konu ile ilgili çok sayıda köşe yazıları yazması, akademik çalışmalarda bulunması, bilimsel makale ve bildiriler yayınlaması, beş binin üzerinde öğrenciye Fair Playi anlatması."Ümit Sarıkaya - Polis Memuru"Sağlıklı çocuklar, sağlıklı yarınlar için Capoeira Sporunun K.Maraş ilinde kötü alışkanlıklar ve suçların önlenmesine yönelik olarak çocuklara öğretilmesi, sporda şiddet ve saldırganlığın önüne geçebilmek, fair play felsefesinin benimsenmesi, sevgi, saygı ve hoşgörüyü ön plana çıkarmak amaçlı Sporcu Duası isimli video çalışması, Sosyal Sorumluluk kapsamında engellilere, yaşlılara Down Sendromlulara Capoeira gösterisi yaparak toplumda fair play."Kutlama MektubuAhmet Uysal - İş İnsanı/ Mühendis"Kuzey Kutbu Maratonuna katılan ilk Türk Sporcu/TEGV yararına katıldığı bu koşu sayesinde Siirt'in Pervari Köyü'ndeki çocuklar için 181.000 TL bağış topladı. Yine TEGV adına 2018 Nisan'da Artvin-Muğla arası 1645 km. koşu yaparak 5.500 çocuğa eğitim desteği sağladı ve fair-play ruhu konusunda farkındalık yaptı"Hüseyin Buğa - Beden Eğitimi Öğretmeni"2014 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra atanamadı. 5 yıldır Şırnak'ta çocuklara sporla ulaşabilme uğraşı veriyor. Memleketini sokak sokak, ev ev dolaşıp ailelere ve çocuklara ulaştı, Şırnaklı çocukların tenis oynayabilmeleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden destek aldı, sponsor buldu, Şırnak Tenis Spor Kulübü kuruldu, Şırnak Tenis Kortu açıldı. Yetiştirdiği sporcuların hep fair play ruhu içinde turnuvalara katılmalarını önceledi."Doç.Dr. Recep Cengiz - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi"Fair Play ile ilgili yaptığı çok sayıda akademik çalışmalar, köşe yazıları, Fair Play kavramının ve ruhunun yaygınlaştırılması için gösterdiği çabalar nedeniyle."Sportif Fair PlayDavranış DalıBüyük ÖdülYıldırımbosna Spor Kulübü"30 Aralık 2018 Pazar günü oynanan Yıldırımbosna- Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı hayatını kaybetti. Maç sonrasında Yıldırımbosna kulübü yaptığı açıklama ile sportif başarılardan önce ahlaklı nesiller ve bireyler yetiştirmeyi hedef edindikleri, her zaman Fair-Play ilkeleri doğrultusunda mücadele ettiklerini söyleyerek bir üst lige çıkmaya en büyük aday olan kulübü ligden çekme kararı aldı."Şeref DiplomasıYasemin Adar - Milli Güreşçi"Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında 2. olan Yasemin Adar, 76 kg yarı finalinde rakibi Macar Zsanett Nemeth'in dizinden sakatlanmasının ardından rakibin sakat dizine hiç hamle yapmayarak ona zarar vermekten kaçındı. Adar bu davranışı ile Dünya Fair Play Konseyi Dünya Fair Play Özel Diploması'na layık görüldü."Kutlama MektubuKonya Basketbol İl Temsilciliği"U10 ve U11 takımlarının velilerine yönelik "Anneciğim, babacığım, arkadaşlarımı da alkışla... rakibim bile olsa!" kampanyaları nedeniyle."Erdem Yağız ve Sevtun Doğar Daldaban - Darüşşafaka Kız Futbol Takımının Teknik Heyeti"Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Darüşşafaka Kız Futbol Takımı, sahaya eksik evraktan dolayı on kişi çıkmak zorunda kalan rakibi Ankara Sincan İMKB Lisesi ile eşit şartlarda mücadele etmek için, onlarla aynı sayıda sporcuyla sahaya çıktı."Sportif Fair PlayKariyer DalıBüyük ÖdülYılmaz Tokatlı - TÜRFAD Eski Başkanı"Hayatı boyunca görev aldığı tüm resmi kuruluş ve mensubu olduğu sivil toplum kuruluşları bünyesinde Fair Play olgusunun tanıtımı ve yaygınlaştırılması konusundaki olağanüstü gayretleri nedeniyle."Şeref DiplomasıMehmet Samsa - Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi"Başta terör kaynaklı olumsuz algı, bölge halkındaki moralsizliği gidermek için bir iş insanı olarak üstlenmiş olduğu Türkiye Bisiklet Federasyon Mardin İl Temsilciliği görevi ile başlattığı bisiklet hamlesi sayesinde Mardin bisiklet sporu alanında bir cazibe merkezi oldu. Organizasyonlar, tesisleşme, kulüpleşme ve sosyal etkinliklere maddi manevi destek verdi, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak bisiklet sporunu il genelinde yaygınlaştırdı. Bütün bunları yaparken katılımcıların fair-play ilkelerini benimsemeleri amaçlı eğitimler verdi."Draşhan Arda - FIFA Hakemi"Türkiye'de kadınların futbol oynamadığı 50 yıl öncesinde Dünyanın ilk kadın futbol hakemi olması... FIFA, Drahşan Arda'nın dünyadaki ilk kadın hakem olduğunu tescilledi. 1967-68 sezonunda hakemlik kursunu tamamlayıp sertifikasını alan Drahşan Arda, 1968 yılında ilk kez maça çıktı. Almanya'da yaşamını sürdürdüğü için Bavyera bölgesinde hakemlik yaptı."Kutlama MektubuFehime Özkan - Veteran Atlet"Bodrumlu Süper Babaanne, Türkiye rekoru kırdı. Türkiye Masterler salon atletizm şampiyonasına 79 yaş kategorisinde tek atlet olarak katılarak iki gün süren organizasyonda dört yarışmada 4 adet altın madalya kazanırken, iki de Türkiye rekoru kırdı."TMOK Toplumsal Fair Play ÖdülüEşe Ciğerci - Şehit Annesi"15 yıl önce şehit olan oğlu için devletin verdiği şehit tazminatı ve kendisine bağlanan şehit ailesi aylıklarına hiç dokunmayıp, biriktirdiği 250 bin TL'yi okul yapılması için Uşak Valiliği'ne bağışlayan ve "Cehalet ve terör belası ancak eğitimle sona erer" diyen 67 yaşındaki şehit annesi."Nuri Şahin - Milli Futbolcu (Werder Bremen)"O özellikle Türkiye'nin pek de alışık olmadığı bir futbolcu profiline sahip. Sahadaki yeteneği ve kariyer durakları zaten tartışılmaz. Önce Harvard'daki bir eğitim programından mezun oldu, sonra Afrika'ya gidip Etiyopya'da takım arkadaşı Neven Subotiç'in vakfıyla beraber temiz su için çalışmalara katıldı."