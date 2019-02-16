2018 Türkiye Kitap Pazarı Raporu Açıklandı!

KİTAP ÜRETİMİNİN ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ!

Fuarın açılışında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk; Türkiye'de hem kitap üretiminin artış hızında hem de kişi başına düşen kitap sayısında düşüş olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliğiyle 16-24 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Kenan Kocatürk; ilk olarak kitaplara ve süreli yayınlara getirilen KDV muafiyetinin sektöre nefes aldıracağına ve kültür hayatımıza büyük fayda sağlayacağına değindi.

Kenan Kocatürk ardından, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin her sene düzenli olarak hazırladığı Kitap Pazarı Raporu'nun içeriğini açıkladı. 2018 Türkiye Kitap Pazarı Raporu'na göre; bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED'in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretimi geçen yıla göre %0,71 oranında artarken segmentlere göre azalmalar oldu. 2015'ten 2016'ya %5,23'lük bir artış gösteren toplam bandrol sayısının, 2016'dan sonra ivme kaybettiğini; 2017'den 2018'e ise yalnızca %0,71 artarak %1'e dahi ulaşamadığını belirten Kocatürk, Türkiye'de kitap üretiminin artış hızının düştüğüne dikkat çekti. TÜİK'in son açıklamasına göre ülke nüfusunun 82.003.882 olduğunu hatırlatan Kocatürk, bu durumda kişi başına düşen kitap sayısının da 7,76'dan 7,08'e düştüğünü dile getirdi.

Eğitim yayıncılığının tüm yasaklamalara rağmen %2,80 arttığını ve toplam kitap üretiminde %52,45'lik payla sektördeki liderliğini koruduğunu kaydeden Kenan Kocatürk; araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığının ise 2018 yılında %2.83'lük bir düşüş göstererek, toplam üretimin %34.21'ini oluşturduğunu aktardı. Kocatürk, yeni başlık adedinin ise 2018 yılında 67.135'e yükselerek genel toplamda %11,27'lik bir artış gösterdiğini de sözlerine ekledi.

2018 yılında Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğünün, 2017 yılına göre cari fiyatlarla %20,21 artış göstererek 6.965 milyon TL olduğunu belirten Kenan Kocatürk; enflasyondan arındırılmış fiyatlarla bakıldığında ise sektör büyüklüğünde aslında bir artış olmadığını vurguladı. Kocatürk, 2018'de yayıncılık perakende pazarında eğitim yayıncılığının %46,69'luk, kültür kitaplarının %43,39'luk, akademik kitapların %2,02'lik ve ithal yayınların %7,90'lık payı olduğunu da aktardı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk son olarak, okuma kültürünün önemine bir kez daha değinerek, bu alanda yapacakları yeni bir çalışmanın müjdesini verdi. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 10 STK'den biri olduğunu aktaran Kocatürk, bu hibe ile Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu-OKUYAY projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler