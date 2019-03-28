2018 Yılı En İyi Küsi Uygulama Örneği Adıyaman Üniversitesinden

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Adıyaman Üniversitesindeki lisansüstü tezlerde sanayi paydaşı istenmesine dair yapılan yönetmelik değişikliği, 2018 yılı en iyi Kamu-Sanayi-Üniversite İş Birliği (KÜSİ) uygulama örneği seçildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde düzenlenen Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12. Koordinasyon toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda Adıyaman Üniversitesindeki lisansüstü tezlerde sanayi paydaşı istenmesine dair yapılan yönetmelik değişikliği, 2018 yılı için en iyi KÜSİ uygulama örneği seçildi. Etkinlikte Adıyaman Üniversitesini temsil eden Adıyaman Üniversitesi Proje Üretim, Yönetim ve Koordinasyon Merkezi (ADYÜ PROJEM) ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü ve aynı zamanda Adıyaman KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Ayaş, "Türkiye genelinden KÜSİ temsilcileri ile teknoparklar, kalkınma ajansları, YÖK, TÜBİTAK, DMO, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, kamu kurumları ve firmalardan yetkililerin iştirak ettiği toplantıda 2018'de yapılan KÜSİ Çalışma Grubu faaliyetleri değerlendirilerek 2019'da planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Değerlendirmeler sonucunda, Rektörümüz Prof. Dr. Talha Gönüllü'nün talimatları doğrultusunda yürürlüğe giren üniversitemizdeki lisansüstü tezlerde sanayi paydaşı istenmesine dair yapılan yönetmelik değişikliği, 2018 yılı en iyi KÜSİ uygulama örneği seçilmiştir" dedi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada üniversite ve sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi. Türkiye'nin geleceği için üniversite ve sanayinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Rektör Gönüllü, "Bu konuda özendirici ve teşvik edici projeler geliştirmek bizim en temel sorumluluğumuz. Direktifimizle çıkarılan yönetmelikle bunu aynı zamanda zorunluluk haline getirdik. Ancak bu zorunluluk sadece teknik alanlar için değil, fen ve sosyal ana bilim dallarının hepsi içindir. Yani üniversitemizde yapılan tüm lisansüstü tezlere hangi enstitü ya da ana bilim dalı olursa olsun bir kurumla veya kuruluşla çalışma mecburiyeti getirdik. Tez için yapılan başvurularda tezle ilgili bir veya birden fazla kurum ve kuruluşla beraber çalışacağına dair bir evrak istenmektedir. Keza, diğer taraftan, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenecek projeler için de üniversite ve diğer üniversiteler dışında çalışacağı konuyla ilgili bir kurum veya kuruluştan birlikte çalışacaklarına dair bir evrak sunma mecburiyeti getirilmiştir. Tüm bunlar, akademinin akademi dışındaki ihtiyaçlara yönelmesi içindir. Adıyaman Üniversitesi olarak mühendislik fakültemizde lisans öğrencilerimiz için uygulamalı mühendislik eğitimi adını verdiğimiz projemizi de hayata geçirdik. Burada da benzer amaçları kendimize ilke edindik. Bütün bunlar söz konusu sanayi veya tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğini önemsemiş olmamızdan ve bunun Türkiye'nin yarınları için önemli olduğuna inanmamızdan ileri geliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN