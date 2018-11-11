Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, "Hac
hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız." ifadesini kullandı.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı
Hac ve Umre
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kızılcahamam
'da gerçekleştirilen "2018 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasını yaptı.
Haccın üç boyutu olduğunu anlatan Erbaş, "Bireysel boyut olarak herkesin kendi dünyasıyla yüzleşmesi ve kendi özüne doğru yaptığı yolculuk. Sosyal boyut, kardeşlik, yardımlaşma gibi duyguların pekişmesi. Evrensel boyut ise ümmet bilinci ve Müslümanların birlik ve beraberliğinin küresel düzeyde işlevsel hale getirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Erbaş, iki ayda 80 bin hacı adayına kutsal topraklarda ibadet yaptırmanın, sonrasına yurda getirmenin önemli ve büyük bir organizasyon olduğuna dikkati çekti.
Hac organizasyonun birçok zorluğu olduğuna ve çok yönlü bir çalışmayı beraberinde getirdiğine işaret eden Erbaş, organizasyonda görevli birimlerin kendi içerisinde ve birbiriyle doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde olmalarının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda 40 yıllık büyük bir tecrübeye sahip olduğunun ve marka haline geldiğinin altını çizerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Daha iyiye ulaşmanın önündeki en büyük engelin yaptığını yeterli görmek olduğunu vurgulayan Erbaş, "Hac hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız." ifadesini kullandı.
Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Prof. Dr. Ramazan Muslu
, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt
, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, 2018 yılında hac organizasyonunda görev yapan ekip başkanları, kafile başkanları ve irşat görevlileri katıldı.
Umre,Diyanet İşleri Başkanlığı,Hac
11 Kasım 2018 Pazar 18:20