2018 Yılı Tübitak Ödülleri Açıklandı

27 Kasım 2018 Salı 15:52



27 Kasım 2018 Salı 15:52

TÜBİTAK'ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verdiği "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" 2018 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.TÜBİTAK'ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verdiği "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" 2018 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılında 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi. Türkiye'de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2018 yılı ödül miktarı 75 bin TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca 75 bin TL araştırma desteği de veriliyor.Teşvik Ödülü için 2018 yılı ödül miktarı 30 bin TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyorHizmet Ödülü, Türkiye'deki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere veriliyor. Hizmet Ödülü için hayatta olma şartı bulunmuyor. Ödül için 2018 yılı ödül miktarı 50 bin TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilip, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave ediliyor. Teşvik Ödülü için 2018 yılı ödül miktarı 30 bin TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödüller kapsamında Prof. Dr. Cengiz Kahraman'a Endüstri Mühendisliği alanında bulanık mantık teori ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Bilim Ödülü verildi. Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç'a ise nörodejeneratif hastalıklar alanında nörodejeneratif hastalıkların patofizyolojisi, hücresel sinyal iletim yolaklarının regülasyonu ve sirkadyen ritim ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Bilim Ödülü veridi. Prof. Dr. Mehmet Acet de fizik alanında ters-magnetokalorik etkisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Özel Ödül almaya hak kazandı. Prof. Dr. Tanju Karanfil, Çevre Mühendisliği alanında dizenfeksiyon yan ürünleri, adsorption, membran prosesleri ve su kalitesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Özel Ödül alırken, Prof. Dr. Ömer Küçük de kanser ve beslenme alanında likopen ve soya izoflavonları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları sebebiyle Özel Ödül aldı.Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu organik kimya alanında organik sentez ve kemosensör tasarım konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü'ne layık görülürken, Prof. Dr. Veysi Erkcan Özkan'a, deneysel yüksek enerji fiziği alanında uluslararası deneylerde yapmış olduğu yeni temel parçacıkların keşfi ve hassas ölçümleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları sebebiyle Teşvik Ödülü verildi. Doç. Dr. İmren Hatay Patır'a da kimya, sıvı-sıvı arayüzey elektrokimyası, kataliz ve yenilenebilir enerji alanlarında oksijen indirgenmesi, hidrojen üretimi, geçiş metal nanoparçacıklarını içeren ucuz ve verimli katalizör geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü verildi. Doç. Dr. Hasan Şahin nano-ölçek malzemelerin özelliklerinin anlaşılması için gerçekleştirdiği hesaplama temellikonulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü almaya hak kazanırken, Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran anorganik kimya ve kataliz alanlarını kapsayan kolloidal ve katı destekli kararlı metal nanoparçacıklarının geliştirilmesi, tanımlanması ve katalitik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Doç. Dr. Nadir Dizge'ye de membran prosesler alanında su kaynaklarının korunması ve evsel/endüstriyel atıksulardan su geri kazanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü verildi.Doç. Dr. Engin Durgun hesaplamalı malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında yenilenebilir ve temiz enerji, çimento kimyası ve çevresel etkileri, üstün özellikli nanomalzeme öngörüsü ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları sebebiyle Teşvik Ödülü alırken, Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu da elektrik-elektronik mühendisliğinde fotonik alanında biyomalzeme tabanlı fotonik aygıtlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Doç. Dr. Cengiz Erişen siyaset bilimi alanında siyaset psikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü alırken, Doç. Dr. Eren İnci de Kent ekonomisi alanında araç park yerlerinin ekonomik analizi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü aldı. Dr. Ahmet Şensoy finans alanında piyasa iç yapısı, sistematik risk ve finansal ağlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları sebebiyle Teşvik Ödülü'ne layık görüldü ve Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu da Fen bilimleri eğitimi alanında sosyo-bilimsel konular, argumantasyon ve epistemolojik inançlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülünü aldı. - ANKARA