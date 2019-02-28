2018 Yılında 13 Bin 985 Metrekare Yol Yaptık"

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Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 2018 yılında 13 bin 985 metrekare yeni yol yaptıklarını bildirdi.Gül, yaptığı yazılı açıklamada, kentin trafik sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.Bu kapsamda trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde alternatif yol arayışına girdiklerini ifade eden Gül, ayrıca mevcut yolların da genişletilmesi için çalışma yürüttüklerini aktardı.Yeni yolları beton yol olarak inşa ettiklerini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:"2018 yılında 13 bin 985 metrekare yeni yol yaptık. Beton yol, sonrasında bakım onarım giderleri hesaplandığında asfalt yola göre yüzde 40 daha düşük maliyetli. Asfalt yola göre daha düşük maliyetli olması sebebiyle 2018 yılı yol yapım maliyetimiz de azaldı. Ayrıca araç trafiğini rahatlatmak için yeni yollar yaparken yayaları göz ardı etmedik. Hem araç trafiğini düşünerek hem de yayaların konforunu planlayarak kaldırım yapıyoruz. Bu kapsamda 71 bin metre uzunluğunda bordür döşedik."