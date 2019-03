2018 Yılında En Çok Ziyaret Edilen 10 Ülke

Haydi Başlayalım !

Fransa – 82.6 milyon ziyaretçi

Her yıl dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, enfes mutfağı, tarihi mekanları ve güzel manzarası için Fransa'yı ziyaret ediyor. Paris, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri ve bir sonraki seyahatini bu ülkeye planlayanlar seçimlerinden pişman olmayacak.

En çok ziyaret edilen ülkeyi söylemişken oranın en çok ziyaret edilen bölgelerinden bahsetmeden geçmeyelim. Paris'te bulunan Eyfel Kulesi en çok gidilen yerken St. Tropez, Chamonix ve Versay Sarayı ziyaretçi sayısı bakımından Eyfel'i takip ediyor.

İspanya – 75.6 milyon ziyaretçi

İspanya, çarpıcı güzelliği nedeniyle en çok ziyaret edilen Avrupa ülkelerinden biridir. Medeniyetin bozulmamış sonsuz kıyıları, keşfedilmesi gereken beyaz kumlu plajları, leziz yemekleri ve muhteşem mimarisi ile bu popülerliği fazlasıyla hak eden bir ülke İspanya.

İspanya'da en çok ziyaret edilen yerler arasında Elhamra, Cordoba Mezquitası, Barselona'daki Sagrada Familia ve İbiza adasını sayabiliriz.

Amerika Birleşik Devletleri – 75.6 milyon ziyaretçi

Aslında İspanya ile ikinciliği paylaşan Amerika Birleşik Devletleri, kültürel ve etnik açıdan son derece çeşitli bir yer. New York ve Las Vegas, bu ülkede insanların eğlence ve macera arayanların her yıl akın ettiği en popüler yerlerden ikisini oluşturuyor. ABD ile ilgili en iyi şeylerden biri, kışın gidilebilecek çok güzel sıcak yerlerin ve yazın gidilebilecek serin yerlerin bulunması. ABD'nin sonsuz olasılıklar ülkesi olduğu söyleniyor ve bu gerçekten de doğru. İsterseniz hareketli bir tatil arayın, isterseniz sakin, Amerika'da aradığınız her şeyi bulacaksınız.

Bu ülkede en çok ziyaret edilen yerleri Büyük Kanyon, Manhattan, Yellowstone Milli Parkı ve San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü oluşturuyor.

Çin – 59.3 milyon ziyaretçi

Pekin ve Şangay, turistlerin Çin'de ziyaret edebileceği en popüler yerlerden ikisini oluşturuyor ancak Çin'de görülecek yerler bunlarla sınırlı değil. Çin Seddi'ni bilmeyen yoktur, peki Çin'de en çok ziyaret edilen diğer yerlerden Xi'an'daki Terracotta Ordusu'nu, Pekin'deki Yasak Şehri veya Guilin'deki Li Nehri duymuş muydunuz?

İtalya – 52,4 milyon ziyaretçi

Akdeniz kıyı şeridinde bulunan İtalya, Avrupa'daki en güzel manzaralardan bazılarını ziyaretçilerine sunuyor. Roma'daki Kolezyum ve Venedikteki kanallar, milyonlarca insanın gelme sebeplerinden sadece iki tanesi. Avrupa'daki en büyük aktif yanardağ, sayısız tarihi yer ve anıt, nefes kesen plajlar ve muhteşem lezzetler. Bir insan daha ne ister ki?

Dünyada en fazla UNESCO Dünya Mirası Alanları olan ülke İtalya, gelenlere unutulmaz bir tatil vadediyor. İtalya'da en çok ziyaret edilen yerler arasında Kolezyum, Venedik'teki Büyük Kanal, Floransa Katedrali ve Pompeii sayılabilir.

Birleşik Krallık – 35,8 milyon ziyaretçi

Londra turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biridir, Kuzey İrlanda engebeli tepeleri ve kırsalı ile kırsal bir tatil geçirmek isteyenler için mükemmel bir yerdir ve Edinburgh her yıl gerçekleştirdiği sayısız sanat festivaliyle binlerce turistin ilgisini çeker. Böyle çeşitli güzellikte bölgelere sahip olan bir ülke pişmanlık yaratabilir mi? Londra, İskoçya Yaylaları, Stonehenge ve Edinburg buranın en çok tercih edilen yerlerini oluşturuyor.

Almanya – 35,6 milyon ziyaretçi

Almanya'da, şaşırtıcı derecede güzel birçok ilginç müze, tarihi mekan ve bina bulunmaktadır. Hamburg, eğlence ve heyecan arayanlar için mükemmel bir şehirdir, ancak Berlin tarihten bir an yaşamayı garantiler. Frankfurt, birçok müze ve sanat galerisi ile turistlerin sevdiği bir başka yerdir, Bavyera ise Ostaçağ anıtları ve Alplerin mükemmel manzarası ile ihtiyacınız olan her şeyi bünyesinde barındırır.Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı, Köln Katedrali ve Neuschwanstein Şatosu turistlerin görmeden dönmedikleri yerleri oluşturuyor.

Meksika – 35.0 milyon ziyaretçi

Meksika'nın nefes kesici plajları, her yıl bu kadar çok insanın bu ülkeyi ziyaret etmesinin sebeplerinden sadece bir tanesi. Tarih tutkunu iseniz, kesinlikle bu ülkenin sunduğu antik Aztek kalıntılarını ve müzelerini ziyaret etmelisiniz. Meksika'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında Teotihuacán tapınağı ve Yucatan Yarımadası'ndaki Maya kentlerinin en büyüğü Chichen Itza geliyor.

Tayland – 32,6 milyon ziyaretçi

Tayland, sayısız tarihi mekanı ve güzel plajları da dahil, birçok nedenden dolayı popüler olan bir turizm merkezidir. En çok ziyaret edilen yerler ise Phi Phi Adaları, Phang Nga Koyu ve Bangkok'daki Büyük Saray.

Türkiye – 30 milyon ziyaretçi

Türkiye, her şehrinde ayrı bir hayat ve manzara sunarak bu listeye girmeyi başarıyor. Ülkemizin bu listede olması bizi şaşırtmıyor ama değerinin biliniyor olması mutlu ediyor. Türkiye'de en çok ziyaret edilen yerler ise İstanbul, Kapadokya, Efes, Bodrum ve Side.

