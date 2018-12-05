2018 Yılında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Alakalı 23.672 Haber Yapıldı!

2017-2018 sezonunda Galatasaray'ı şampiyon yapan Fatih Terim, habermetre.com'un verilerine göre 23.672 haber ile 2018 yılında en çok haberi yapılan isim oldu. Terim'i 16.417 haber ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11.839 haber ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman takip etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman hakkında ise 9.401 haber yapıldı.

2018'DE EN ÇOK BEŞİKTAŞ HABERİ YAPILDI

Ayrıca yine habermetre.com'un verilerine göre geçen sezon Şampiyonlar Ligindeki performansıyla adından söz ettiren Beşiktaş hakkında 31.886 haber yapıldı. Beşiktaş'ı, 27.710 haber ile geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 26.914 haber ile Trabzonspor ve 22.614 haber ile Fenerbahçe takip etti. Medipol Başakşehir hakkında ise 23.179 haber yapıldı.