2018 Yılının İngilizce Sözcüğü: 'Tek Kullanımlık'

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:31



07 Kasım 2018 Çarşamba 19:31

İngilizce bir sözlük olan Collins'in uzmanları, 2018'in kelimesi olarak 'single-use' (tek kullanımlık) kelimesini seçti.Daha çok plastik şişeler ve çantaları tanımlayan kelimenin son dört yıldır kullanımının artması dolayısıyla bu seçimin yapıldığı açıklandı.Okyanuslardaki bilinmeyen yaşamı araştıran BBC belgeseli Blue Planet II'nin tek kullanımlık plastik konusunda bilinçmeyi artırdığı ifade edildi.Sözlük karşılığı gaz lambası olan, ancak psikolojide bir manipülasyon ve taciz yöntemi anlamına gelen 'gaslight' da yılın seçilen diğer kelimeleri arasında.