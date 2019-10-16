2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sözlü sınav giriş belgeleri yayımlandı!

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sözlü sınavı için giriş belgeleri ilan edildi. Sözlü sınav yerlerini ve tarihlerini öğrenen adaylar sınav giriş belgesi nasıl alınır araştırıyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat giriş belgesi sorgulama ekranı…

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri...

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAV YERLERİ VE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Polis Akademisi, 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için sözlü mülakat tarih ve yerlerini erişime açtı. Yayımlanan duyuruda:

''2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Eylül ayından sözlü mülakat tarih ve yerleri belli olan 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi alım ilanının ardından, mülakata giren adaylar sözlü mülakat sonuçlarını heyecanla bekliyor. Ancak 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçlarına dair henüz bir açıklama gelmedi. Yayımlandığı takdirde sözlü mülakat sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı'nın sitesinden öğrenebilirsiniz.

2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Binlerce adayın başvuruda bulunduğu bekçilik alımı sözlü mülakat tarihleri açıklandı. Adaylar, sözlü mülakat sınav giriş belgelerini Polis Akademisi'nin internet adresi üzerinden, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.