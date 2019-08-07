Haberler» Spor» Haber

2019-20 Takım Profili: Bayern Münih

2018-19 Bundesliga şampiyonu yeni sezona iyimserlikle girdi. Franck Ribéry ve Arjen Robben gibi kulüp efsaneleriyle Bayern kariyer transferlerini bitirmek gençlere yönelikti. Benjamin Pavard, Jann-Fiete Arp ve Lucas Hernandez'in başlıca işaretleri zeminde koşmayı umuyor olacak. Bayern, Die Bayern'in 250 katılımını geride bırakacak olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski tarafından yönetilecek. Lewandowski, 2018-19 arasındaki tüm yarışmalarda 40 gol attı. Can Bayern tarihe devam edebilir ve üst üste sekizinci Bundesliga ünvanını alabilir.

07.08.2019 16:55
2019-20 Takım Profili: Bayern Münih
2018-19 Bundesliga şampiyonu yeni sezona iyimserlikle girdi. Franck Ribéry ve Arjen Robben gibi kulüp efsaneleriyle Bayern kariyer transferlerini bitirmek gençlere yönelikti. Benjamin Pavard, Jann-Fiete Arp ve Lucas Hernandez'in başlıca işaretleri zeminde koşmayı umuyor olacak. Bayern, Die Bayern'in 250 katılımını geride bırakacak olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski tarafından yönetilecek. Lewandowski, 2018-19 arasındaki tüm yarışmalarda 40 gol attı. Can Bayern tarihe devam edebilir ve üst üste sekizinci Bundesliga ünvanını alabilir.

Robert Lewandowski, Arjen Robben, Spor

Kaynak: Dugout

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:36   Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı yarıda kaldı
18:33   Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda bronz madalya
18:32   Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi
18:32   Hazırlık maçı yarıda kaldı
18:30   Erzurumspor'da imza töreni
18:27   Ankaragücü, Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi
18:27   Ankaragücü, Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi