Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2023 değişim programında yönetimin temel parametreler 2040'a, 2053'e, 2071'e bir bakıştır. Sadece nitel değil, aynı zamanda optimal bir verimlilik de dikkate alınmaktadır. Okular arasındaki her türlü imkan ve öğrenme farklılıklarının azaltılması da en büyük hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde düzenlenen "Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Selçuk, okulların açıldığı her ilk günde olduğu gibi bugün de herkes için heyecan, coşku, umut, hayal ve beklentilerin arttığını söyledi.

Görevlerinin bu beklentileri karşılamaya çalışmak, çocukların ve velilerin gözlerindeki ışıltıyı çoğaltmak olduğunu ifade eden Selçuk, düsturlarının Türkiye'nin her bir köşesindeki evladının sorumluluğunu taşıyor olmanın bilinci içerisinde daha fazla çalışmak olduğunu dile getirdi.

Eğitim, bilim, teknoloji ve aklın günümüz uygarlığının kaldıracı olduğuna işaret eden Selçuk, "Sloganlardan uzak bir şekilde bilime sarılmadığımızda bunu etik ve ahlakla dengelemediğimizde rekabet etme, medeniyete katkı sunma ihtimalimiz azalır. Eğitimi sadece bir kurum veya sektör olarak göremeyiz. Çeşitli disiplinlerin, sektörlerin katkısı ve iş birliği bizim için çok hayati bir öneme sahip. Aynı zamanda eğitim bir milli güvenlik meselesidir. Eğitimine radikal bir çıkışla yatırım yapan ülkeler ekonomiden, refahtan, demokrasiden daha çok pay alıyorlar." diye konuştu.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan, 2019-2023 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planı'nda eğitime geniş bir yer ayrıldığının altını çizdi.

Günlük ihtiyaçları karşılamanın ötesinde eğitim anlayışını güçlendirdiklerini belirten Selçuk, "Eğitimi, bu topraklarda var olmanın, güçlü bir ekonominin, sarsılmaz bir demokrasinin, mutlu bireylerin garantisi olarak görüyoruz. Çalışmalarımızın ölçülebilir olduğu kadar öngörülebilir olmasına da azami dikkat ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan yirmi başlık altında 44 hedef ve 262 alt hedefi kademeli olarak gerçekleştirmek üzere fizibilitesini hazırladık ve yol haritamızda mevcut." değerlendirmesini yaptı.

"Okular arasındaki öğrenme farklılığının azalması en büyük hedefimiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yoğunlaşacakları birkaç başlığa değinerek, şunları anlattı:

"2023 değişim programında yönetimin temel parametreler 2040'a, 2053'e, 2071'e bir bakıştır. Sadece nitel değil, aynı zamanda optimal bir verimlilik de dikkate alınmaktadır. Okular arasındaki her türlü imkan ve öğrenme farklılıklarının azaltılması da en büyük hedeflerimiz arasındadır. Bu arada, yol haritasına bağlı olarak en çok önemsediğimiz husus, altyapının hazırlanmasıdır ama 'altyapı' derken sadece fiziksel altyapıyı elbette kastetmiyoruz. Bundan daha öte veri ve yapay zeka altyapısı ile anadilimiz Türkçe'nin altyapısını kastediyoruz. Bu doğrultuda da hızla mesafe alıyoruz. Veriye dayalı yönetim yazılımları ilk kez yapılan makine öğrenmesi temelli söz varlığı çalışması, dört beceride Türkçe'nin ölçülmesi ve bunun gibi birçok altyapı çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız."

Okul gelişim profili ve buna benzer birçok yazılımın da bittiğini müjdeleyen Selçuk, yeni versiyon bir dijital platforma dönüştürdükleri eğitim bilişim ağının bugün hizmete girdiğini söyledi.

"Çocukların bilime, sanata, spora, toprağa dokunmasını sağlıyoruz"

Toplumsal bütünleştirmeyi hızlandırmak amacıyla hayırseverler için de yapay zeka temelli bir yazılımı tamamladıklarını aktaran Selçuk, "Açtığımız binlerce tasarım beceri atölyesiyle de okulları sadece seçeneklerin işaretlendiği sınıflar olmaktan çıkarıp çocukların bilime, sanata, spora, toprağa dokunmasını sağlayacak ortamları yeşertmeye gayret ediyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, sektörlerin tümüyle iş birliği protokolleri imzaladıklarını ve mesleki eğitimde paradigmal bir dönüşüme imza attıklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurumu ile iş birliği içerisinde son derece stratejik bir çalışmayla öğretmen yetiştirmeye başladıklarını ifade eden Selçuk, "Diğer yandan öğretmenlerimizin kendi olgunlaşma sürecindeki yolculuğuna katkıda bulunmak için öğretmen ve yöneticilerimizin eğitiminde de yeni bazı açılımlar getirdik ve yeni bir mesleki eğitim anlayışıyla bir model ortaya çıkardık ve uygulamaya da başladık. Öğretmen odaları için yeni tasarımlar oluşturduk. Öğretmenlerimizin daha verimli çalışması ve daha mutlu olması için." diye konuştu.

Özel gereksinimli çocuklar için bazı değişimleri hayata geçirdiklerini aktaran Selçuk, bu çocukların rehberlik merkezlerinin uygun görmesiyle evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabileceğini, okula devam eden öğrencilerin yarım gün izinli sayılacağını ve gidemedikleri seansların da telafisinin yapılacağını kaydetti.

- "716 yeni okulda 12 bin 647 derslikte eğitim öğretime başlandı"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 81 ilimizde 716 yeni okulumuz 12 bin 647 dersliğimiz eğitim öğretime başlıyor. Yüzbinlerce öğretmenimizden gelen talepler doğrultusunda öğretmen eğitimi konusunda da tasarım odaklı düşünme, oryantiring, masal anlatıcılığı, fen eğitimi gibi birçok çalışmayı da başlatmış durumdayız. Bizim için önemli olan şey şu, biz Türkiye'de eğitimi en büyük sorunu olarak değil, Türkiye'nin en büyük çözümü olarak görüyoruz. Başöğretmen Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetin üzerine çıkabilmek için bilime, teknolojiye, akla ve ahlaka gereken önemi vermek istiyoruz. Bugün toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlar başta olmak üzere ülkemizde her alanda ortaya konan başarı hikayelerini eğitim alanında yapacaklarımızla taçlandırmanın tam zamanıdır. Çünkü eğitimin, öğrencinin, öğretmenin ve bizim hikayemiz Türkiye'nin hikayesidir."

Selçuk, bugün öğrenme şenliğine başlayan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlıklı ve mutlu bir yıl temennisinde bulundu.

Kaynak: AA