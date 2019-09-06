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2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Babaeski Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

06.09.2019 11:46 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı
Babaeski Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Babaeski Kaymakam Vekili Erdoğan Beypınar başkanlığında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, Emniyet Müdür Vekili Celaleddin Oğlakçı, okul aile birlikleri, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.
Beypınar, toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Okulların eğitim öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlandığını aktaran Beypınar, öğrencilerin sorunsuz bir eğitim yılı geçirmesi için çalıştıklarını belirtti.
Beypınar, öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir yıl diledi.

Erdoğan BEYPINAR, Anadolu Lisesi, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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