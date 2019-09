2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin içinde cevher çıkarabildiği, hayallerini gerçekleştirme imkanı verildiği ölçüde başarılı olunduğunu belirterek, "Çocuklarımızı ahlak, erdem, marifet ve karakter sahibi iyi bir insan olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Bugünün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi eğitmeye, yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin avuçlarımızdan kaymasına engel olamayız." dedi.

Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, kimi insanın sanata, kimisinin de spora yatkınlığı bulunduğu, bir başkasının da resim, müzik, şiir ve edebiyatta yeteneği olduğunu söyledi.

Eğitimin, bu kabiliyetleri ortaya çıkarma sanatı olduğunu, akademik başarı yanında akıl, kalp ve ruh bütünlüğü olan nesiller yetiştirme çabası olduğunu dile getiren Erdoğan, bunu yapacak olanların da eğitim öğretim sisteminin mihveri ve temel taşı konumundaki öğretmenler olduğunu kaydetti.

Öğretmenin sadece öğreten değil aynı zamanda öğrencilerinin içindeki cevheri keşfeden bir yetenek avcısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, öğretmenin yalnızca maişet peşinde koşan değil peygamber mesleğini icra etmenin hassasiyetini yüreğinde hisseden kişi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, tüm öğretmenlere bu nazarla baktıklarını ve onlardan önemli görevler beklediklerini dile getirerek, "Evlatlarımızın içinde cevheri çıkarabildiğimiz, hayallerini gerçekleştirme imkanı verdiğimiz ölçüde kendimizi başarılı saymalıyız. Çocuklarımızı ahlak, erdem, marifet ve karakter sahibi iyi bir insan olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Bugünün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi eğitmeye, yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin avuçlarımızdan kaymasına engel olamayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl kamuoyuyla paylaşılan 2023 eğitim vizyonu belgesinin bu hedefleri gerçekleştirme yolunda değerli bir adım olarak gördüğünü anlattı.

Vizyon belgesinin hayata geçmesinin, eğitimin tüm paydaşlarının el ele vermesine, aynı ideal uğrunda güç birliği yapmasına bağlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, öğretmenlerin, ailelerin ve idarecilerin de sahiplenmesiyle hedeflere ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Öğrencilere nasihatler

Konuşmasında çocuklara ve gençlere seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün kiminiz ilk defa okula başlıyor. Bazılarınız ise 3 aylık tatilin ardından öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu mutlu, heyecanlı gününüzde sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Unutmayın, merak ilmin anahtarıdır. Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Bunun için soru sormaktan, sorgulamaktan asla çekinmeyin. Vicdan hayatta bize doğru yolu gösteren bir pusuladır. Vicdan eleğinizden geçmeyen hiçbir şeye itibar etmeyin. Arkadaşlarınıza, okulunuza, sizin için ter döken büyüklerinize değer verin. Öğretmenlerinize saygıyı hiçbir zaman elden bırakmayın. Hayallerinizle aranıza kimsenin girmesine müsaade etmeyin. Yaptığınız işi en güzel, en başarılı şekilde yapmaya çalışın. Unutmayın, her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. Bunun için kitapla, okumakla, kalemle bağınızı daima güçlü tutun. İnterneti en etkin şekilde kullanın ama bu teknolojinin sizi hayattan, baharın açan çiçeklerin güzelliğinden koparmasına müsaade etmeyin. Anne babalarınız sizin en değerli varlıklarınızdır. Paylaşmak en büyük erdemlerden biridir. İyi bir kariyere sahip olmak elbette önemlidir. Ama iyi bir doktor, iyi bir mühendis, bürokrat, bilim insanı, sanatçı, sporcu olmanın yanı sıra hatta onlardan önce iyi bir insan olmayı hedefleyin."

Öğrencilerin, tarihi şanlı zaferlerle dolu necip bir milletin evlatları olduğunu unutmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Sizler 15 Temmuz gecesindeki direnişiyle dünya ekonomisi ve dünya demokrasi tarihine geçmiş cesur bir milletin mensuplarısınız. Üzerinde özgürce yaşadığınız bu ülke size şehitlerimizin emanetidir. Tarihinizden, değerlerinizden kopmadan bu emaneti geleceğe taşıyacak olan da yine sizlersiniz. Sizi bu muhteşem mirastan uzaklaştırmak, geçmişinize ve özünüze yabancılaştırmak isteyenlere kesinlikle itibar etmeyin. Ben her birinize güveniyorum. Her birinizin ışıldayan gözlerinde ülkemizin aydınlık yarınlarını görüyorum. Burada geleceğin Alparslanlarını, Fatihlerini, Yavuzlarını, Gazi Mustafa Kemallerini, Mehmet Akiflerini, Fuat Sezginlerini, Aziz Sancarlarını, bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularını, dünyaya yön verecek sanatçılarını, bilim adamlarını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, öğrencilere başarı dileyerek, Mehmet Akif Ersoy'un, nasihatin yer aldığı bir şiirindeki "İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz/Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek/Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme/Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek" dizelerini seslendirdi.

Gençliğe bunun yakışacağını, bunun yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Allah ömür, millete imkan verdikçe gençlerin istikbali ve hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak için koşmaya, koşturmaya, geceyi gündüze katarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının eğitim camiasına, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının öncesinde okul bahçesinde kendisini bekleyen öğrenci, öğretmen ve velilerle selamlaştı, onlarla sohbet etti.

Erdoğan, protokol üyeleri ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışı ile yapımı tamamlanan okulların ortak açılışını kurdele keserek yaptı. Erdoğan daha sonra öğrencilerin ellerindeki okul zillerini çalmasını isteyerek, yeni eğitim öğretim dönemini başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra okula girerek sınıfları gezdi.

Programda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, günün anısına Erdoğan'a bir tablo hediye etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda milletvekili katıldı.

