2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy 'deki Atatürk Fen Lisesi'nde düzenlenen "Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde telekonferans ile Siirt , Van, Samsun ve İzmir'e bağlanarak ortak kurdele kesimi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.Törende konuşan Erdoğan, daha sonra ortak kurdele kesimi gerçekleştirmek için telekonferans yöntemiyle Van Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayati Yazıcı Fen Lisesi, Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmir Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'na bağlandı.Bağlantıda, Erdoğan'ı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Samsun Valisi Osman Kaymak ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, milletvekilleri ve okul yönetimi karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağlantılar esnasında tek tek okulları inceleyerek yetkililer ve öğrencilere seslendi.Van Valisi Bilmez, Siirt Valisi Atik, Samsun Valisi Kaymak ve İzmir Milletvekili Yıldırım da Erdoğan ile illerindeki yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu."Bütün kitapların 2 hafta önce okullara gitti"Erdoğan, Van bağlantısı esnasında, "Bugün Van'da da maalesef bir deprem olmuş. Fakat herhangi bir Allah göstermesin tahammül edemeyeceğimiz netice yok. Çocuklarımız okullarına başladılar." ifadelerini kullandı.Erdoğan, Siirt bağlantısında ise okulu incelerken, "Nasıl? Biliyorsunuz ben Siirt damadıyım. Bir de böyle bir durum var." diye konuştu. Bağlantıda öğrencileri gören Erdoğan, "Çocuklar gayet neşeli, kitapları da almışlar, kütüphaneleri de zengin. Çocuklar sizleri de tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.Samsun bağlantısında ise Erdoğan, "Maalesef bugün kara haberler var. Burada da bir sel felaketi var. Ama sel felaketine rağmen görüldüğü gibi valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz hepsi bir aradalar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Bütün kitapların 2 hafta önce okullara gittiğini belirten Erdoğan, "O eski çileli dönemler artık yok. Maşallah, şimdi kızlarımızdan herhalde başarı beklemek de bizim hakkımız değil mi?" değerlendirmesinde bulundu."Masalar, sıralar hepsi organik, bu bizim doğaya verdiğimiz değerin de önemini arz ediyor"İzmir ile yapılan telekonferans bağlantısında Binali Yıldırım ile görüşen Erdoğan, Kadıköy'den kendilerini selamladıklarını, selamlar ve sevgiler gönderdiklerini söyledi.Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nu da inceleme fırsatı bulan Erdoğan, "Görüyorsunuz, masalar, sıralar hepsi organik, inorganik değil. Bu artık bizim doğaya verdiğimiz değerin de önemini arz ediyor, ortaya koyuyor. İnşallah bundan sonra her şeyde bu hassasiyeti yakalayacağız." dedi.Yıldırım'ın okuldaki özellikleri sayması üzerine Erdoğan da Atatürk Fen Lisesi'yle ilgili şunları kaydetti:"İstanbul Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nin de Binali Bey özellikleri var. Güneş enerjisiyle burada ısınıyor. Elektriği bu şekilde üretirken bütün sulama sistemlerinde yine yağmur suyuyla yapıyor. Demek ki depolama imkanlarını falan da hazırlamışlar. Bu Atatürk Fen Lisesi'nin de bu özellikleri var. Çevreci bir okul. Şöyle karşıma bakıyorum, her taraf maşallah çam ağaçları. Tabii şu çınar bizi hep yarımda bırakıyor. Çınarla filan olduğu zaman daha da başka oluyor ama meyve ağaçları filan bunlarla da burayı biraz zenginleştirmemiz lazım."Erdoğan, bu sözlerinin üzerine Okul Müdürü Muzaffer Güneş'e, "Hocam, biraz bazı yerlere de meyve ağaçları dikersek iyi olur." talimatını verdi.Binali Yıldırım'ın Gizem Efe isimli öğrencinin Erdoğan'a selam vermek istediğini söylemesi üzerine, Erdoğan ile Efe sohbet etti."Ben Binali Yıldırım'ı çok seviyorum." diyen Efe'ye, "Şimdi sen beni kıskandırıyorsun." ifadesini kullanan Erdoğan, Efe'den, "Ben Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. Her gün haberde onu izliyorum. O yüzden her gün bir de resmini yapıyorum." yanıtını aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi esnasında yetkililere, "Kurdele sizde, makas sizde. Kadıköy'den sizlere selamlar, sevgiler. 2019-2020 eğitim öğretim sezonumuz inşallah hayırlara vesile olsun." şeklinde seslendi.Atatürk Fen Lisesi'ndeki kurdele kesimi sırasında öğrencilere, "Hazır mıyız? Bu yıl başarıya koşuyor muyuz?" sorusu üzerine, "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun inşallah." ifadelerini kullandı.Erdoğan daha sonra protokol üyeleri ve öğrencilerle 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışı ile yapımı tamamlanan okulların ortak açılışını kurdele keserek yaptı. Ayrıca Erdoğan, öğrencilerin ellerindeki okul zillerini çalmasını isteyerek, yeni eğitim öğretim dönemini başlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler açılış töreninin ardından okula girerek sınıfları gezdi.Erdoğan çıkışta, öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.