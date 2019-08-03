2019/2020 Premier Lig rehberi



ARSENAL









Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 5.





Gelen oyuncular: Gabriel Martinelli (Ituano, bedelsiz), Dani Ceballos (Real Madrid, kiralık), William Sabila (Saint-Etienne, 27 M £), Nicolas Pepe (Lille, 72 M £)





Giden oyuncular:

David Ospina (Napoli, 3.1 M £), Aaron Ramsey (Juventus, bedelsiz), Petr Cech (emekli oldu), Danny Welbeck (serbest kaldı), Stephan Lichtsteiner (serbest kaldı), Charlie Gilmour (Norwich, bedelsiz), Julio Pleguezuelo (FC Twente, bedelsiz), Jordi Osei-Tutu (Bochum, kiralık), Daniel Ballard (Swindon, kiralık), Vontae Daley-Campbell (Leicester, açıklanmadı), Ben Sheaf (Doncaster, kiralık), Cohen Bramall (serbest kaldı), Xavier Amaechi (Hamburg, 2.25 M £).





Hazırlık maçları:









6 Temmuz: Boreham Wood 3-3 Arsenal XI

16 Temmuz: Colorado Rapids 0-3 Arsenal

18 Temmuz: Bayern Munich 1-2 Arsenal

20 Temmuz: Arsenal 3-0 Fiorentina

24 Temmuz: Real Madrid 2-2 Arsenal (3-2 penaltılar)

28 Temmuz: Arsenal 1-2 Lyon (Emirates Cup)

31 Temmuz: Angers 1-1 Arsenal (3-4 penaltılar)

4 Ağustos: Barcelona (Joan Gamper Kupası) - Nou Camp











ASTON VILLA









Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: Championship'te (bir alt ligde) 5. - Play-off'lar sonucu Premier Lig'e yükseldi.





Gelen oyuncular: Wesley (Club Bruges, 22 M £), Tyrone Mings (Bournemouth, 20 M £), Matt Targett (Southampton, 15 M £), Ezri Konsa (Brentford, 12 M £), Bjorn Engels (Stade Reims, 9 M £), Trezeguet (Kasımpaşa, 8.75 M £), Tom Heaton (Burnley, 8 M £), Anwar El Ghazi (Lille, 8 M £), Jota (Birmingham City, 4 M £), Kortney Hause (Wolves, 3 M £), Douglas Luiz (Manchester City, 15 M £), Marvelous Nakamba (Club Bruges, açıklanmadı).





Giden oyuncular: Gary Gardner (Birmingham, açıklanmadı), Tommy Elphick (Huddersfield, bedelsiz), Matija Sarkic (Livingston, kiralık), Albert Adomah (Nottingham Forest, serbest kaldı), Mark Bunn (serbest kaldı), Ritchie de Laet (serbest kaldı), Alan Hutton (serbest kaldı), Mile Jedinak (serbest kaldı), Ross McCormack (serbest kaldı), Micah Richards (serbest kaldı), Glenn Whelan (serbest kaldı).





Hazırlık maçları:









17 Temmuz: Minnesota United 0-3 Aston Villa

21 Temmuz: Shrewsbury 0-1 Aston Villa

24 Temmuz: Walsall 1-5 Aston Villa

27 Temmuz: Charlton 1-4 Aston Villa

3 Ağustos: RB Leipzig









BOURNEMOUTH







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 14.





Gelen oyuncular: Lloyd Kelly (Bristol City, 13 M £), Jack Stacey (Luton Town, 4 M £), Philip Billing (Huddersfield, 15 M £)





Giden oyuncular: Tyrone Mings (Aston Villa, 20 M £), Lys Mousset (Sheffield United, 10 M £), Connor Mahoney (Millwall, açıklanmadı), Marc Pugh (serbest kaldı), Mikael Ndjoli (Gillingham, kiralık), Emerson Hyndman (Atlanta United, kiralık).





Hazırlık maçları:









16 Temmuz: AFC Wimbledon 2-3 Bournemouth

20 Temmuz: Girona 2-1 Bournemouth

26 Temmuz: West Brom 0-0 Bournemouth

27 Temmuz: Brentford 1-3 Bournemouth

2 Ağustos: Lazio

3 Ağustos: Lyon









BRIGHTON







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 17.





Gelen oyuncular: Leandro Trossard (Genk, 18 M £), Matt Clarke (Portsmouth, 5 M £), Taylor Richards (Man City, 2.5 M £), Lewis Freestone (takımsız, bedelsiz).





Giden oyuncular: Bruno (emekli oldu), Ales Mateju (Brescia, açıklanmadı), Will Collar (Hamilton, açıklanmadı), Anthony Knockaert (Fulham, kiralık), Alexis MacAllister (Boca Juniors, kiralık), Ben White (Leeds United, kiralık), Leo Ostigard (St Pauli, kiralık), Christian Walton (Blackburn, kiralık), Jayson Molumby (Millwall, kiralık), Robert Sanchez (Rochdale, kiralık), Jan Mlakar (QPR, kiralık), Viktor Gyokeres (St Pauli, kiralık), Percy Tau (Club Brugge, kiralık).





Hazırlık maçları:









13 Temmuz: FC Liefering 2-5 Brighton

19 Temmuz: Crawley 0-1 Brighton

20 Temmuz: Fulham 2-1 Brighton

27 Temmuz: Birmingham City 0-4 Brighton

2 Temmuz: Valencia









BURNLEY







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 15.





Gelen oyuncular: Jay Rodriguez (West Brom, 10 M £), Erik Pieters (Stoke City, 3 M £), Joel Senior (Curzon Ashton, açıklanmadı), Ryan Cooney (Bury, açıklanmadı).





Giden oyuncular:

Peter Crouch (emekli oldu), Jon Walters (emekli oldu), Stephen Ward (Stoke, bedelsiz), Anders Lindegaard (Helsingborg, bedelsiz), Mark Howarth (serbest kaldı).





Hazırlık maçları:









20 Temmuz: Crewe Alexandra 1-0 Burnley

20 Temmuz: Port Vale 1-3 Burnley

23 Temmuz: Fleetwood Town 0-2 Burnley

27 Temmuz: Wigan Athletic 2-2 Burnley

30 Temmuz: Burnley 6-1 Nice

3 Ağustos: Parma











CHELSEA









Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 3.





Gelen oyuncular: Mateo Kovacic (Real Madrid, 40 M £).





Giden oyuncular:

Eden Hazard (Real Madrid, 88 M £), Alvaro Morata (Atletico Madrid, 58 M £), Ola Aina (Torino, 8.9 M £), Tomas Kalas (Bristol City, 8 M £), Jay Dasilva (Bristol City, 2 M £), Gary Cahill (serbest kaldı), Fankaty Dabo (Coventry City, bedelsiz), Rob Green (emekli oldu), Todd Kane (serbest kaldı), Nathan Baxter (Ross County, kiralık), Richard Nartey (Burton Albion, kiralık), Eduardo (serbest kaldı), Kyle Scott (serbest kaldı), Mario Pasalic (Atalanta, kiralık), Charly Musonda (Vitesse Arnhem, kiralık), Nathan (Atletico Mineiro, kiralık), Daishawn Redan (Hertha Berlin, kiralık), Ethan Ampadu (RB Leipzig, kiralık), Jake Clarke-Salter (Birmingham, kiralık), Matt Miazga (Reading, kiralık), Lewis Baker (Fortuna Dusseldorf, kiralık).





Hazırlık maçları:









10 Temmuz: Bohemians 1-1 Chelsea

13 Temmuz: St Patrick's Athletic 0-4 Chelsea

19 Temmuz: Kawasaki Frontale 1-0 Chelsea

23 Temmuz: Barcelona 1-2 Chelsea

28 Temmuz: Reading 3-4 Chelsea

31 Temmuz: RB Salzburg 3-5 Chelsea

3 Ağustos: Borussia Monchengladbach - Borussia Park, Almanya











CRYSTAL PALACE









Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 12.





Gelen oyuncular: Stephen Henderson (bedelsiz), Jordan Ayew (Swansea, 2.5 M £).





Giden oyuncular: Aaron Wan-Bissaka (Manchester United, 50 M £), Jason Puncheon (serbest kaldı), Julian Speroni (serbest kaldı), Bakary Sako (serbest kaldı), Levi Lumeka (Varzim, açıklanmadı), Ollie O'Dwyer (Aldershot, bedelsiz), Joseph Hungbo (serbest kaldı), Tyler Brown (serbest kaldı).





Hazırlık maçları:









9 Temmuz: Luzern 1-1 Crystal Palace (Palace win 6-5 on pens)

13 Temmuz: Young Boys 2-0 Crystal Palace

16 Temmuz: Barnet 6-2 Crystal Palace

19 Temmuz: Nottingham Forest 1-0 Crystal Palace

20 Temmuz: Bromley 1-0 Crystal Palace XI

27 Temmuz: Bristol City 0-5 Crystal Palace

30 Temmuz: AFC Wimbledon 2-2 Crystal Palace

3 Ağustos: Hertha Berlin











EVERTON









Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 8.





Gelen oyuncular: Andre Gomes (Barcelona, 22 M £), Fabian Delph (Man City, 8.5 M £), Jonas Lossl (Huddersfield Town, bedelsiz).





Giden oyuncular: Nikola Vlasic (CSKA Moscow, 14 M £), Ademola Lookman (RB Leipzig, 22.5 M £), Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain, 30 M £), Phil Jagielka (Sheffield Utd, bedelsiz), Brendan Galloway (Luton Town, bedelsiz), Antonee Robinson (Wigan, açıklanmadı), Jonjoe Kenny (Schalke, kiralık), Sandro Ramirez (Real Valladolid, kiralık), Korede Adedoyin (Hamilton, kiralık), Kieran Dowell (Derby, kiralık), Joao Virginia (Reading, kiralık), Luke Garbutt (Ipswich, kiralık), Josh Bowler (Hull, kiralık), Ashley Williams (serbest kaldı), Harry Charsley (serbest kaldı), Boris Mathis (serbest kaldı), Mateusz Hewelt (serbest kaldı), Shayne Lavery (serbest kaldı), Jack Kiersey (serbest kaldı), Danny Bramall (serbest kaldı), Joe Hilton (serbest kaldı), Chris Renshaw (serbest kaldı).





Hazırlık maçları:









7 Temmuz: Kariobangi Sharks 1-1 Everton (Kariobangi penaltılarla 4-3 kazandı)

14 Temmuz: Sion 0-0 Everton

19 Temmuz: Monaco 0-1 Everton

24 Temmuz: Wigan 0-0 Everton

27 Temmuz: Sevilla 1-0 Everton/ Mainz 05 3-1 Crystal Palace (60 dakikalık maçlar)

3 Temmuz: Werder Bremen - Weser Stadyumu











LEICESTER CITY









Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 9.





Gelen oyuncular: Youri Tielemans (Monaco, 40 M £), Ayoze Perez (Newcastle United, 30 M £), James Justin (Luton Town, açıklanmadı), Vontae Daley-Campbell (Arsenal, açıklanmadı), George Hirst (OH Leuvens, açıklanmadı), Ali Reghba (Bohemians, açıklanmadı), Mitchell Clark (Aston Villa, bedelsiz).





Giden oyuncular:

Shinji Okazaki (Malaga, bedelsiz), Danny Simpson (serbest kaldı) Daniel Iversen (Rotherham United, kiralık).





Hazırlık maçları:









16 Temmuz: Scunthorpe United 0-1 Leicester

20 Temmuz: Cheltenham Town 1-2 Leicester

23 Temmuz: Cambridge United 0-3 Leicester

27 Temmuz: Rotherham 2-2 Leicester

27 Temmuz: Stoke City 1-2 Leicester

2 Ağustos: Atalanta









LIVERPOOL







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 2.





Gelen oyuncular: Sepp van den Berg (PEC Zwolle, 1.3 M £), Harvey Elliott (Fulham, açıklanmadı).





Giden oyuncular: Danny Ings (Southampton, 20 M £), Alberto Moreno (Villarreal, bedelsiz), Rafael Camacho (Sporting Lisbon, 5 M £), Sheyi Ojo (Rangers, kiralık), Marko Grujic (Hertha BSC, kiralık), Allan Rodrigues de Souza (Fluminense, kiralık), Kamil Grabara (Huddersfield Town, kiralık), Daniel Sturridge (serbest kaldı), Connor Randall (serbest kaldı), Adam Bogdan (serbest kaldı), Rhys Williams (Kidderminster Harriers, kiralık).





Hazırlık maçları:









11 Temmuz: Tranmere Rovers 0-6 Liverpool

14 Temmuz: Bradford City 1-3 Liverpool

19 Temmuz: Liverpool 2-3 Borussia Dortmund

21 Temmuz: Liverpool 1-2 Sevilla

24 Temmuz: Liverpool 2-2 Sporting Lisbon

28 Temmuz: Liverpool 0-3 Napoli

31 Temmuz: Liverpool 3-1 Lyon









MANCHESTER CITY







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 1.





Gelen oyuncular: Rodri (Atletico Madrid, 62.8 M £), Angelino (PSV Eindhoven, 5.3 M £), Zack Steffan (Columbus Crew, 7.2 M £).





Giden oyuncular: Fabian Delph (Everton, 8.5 M £), Taylor Richards (Brighton, 2.5 M £), Vincent Kompany (Anderlecht, bedelsiz), Patrick Roberts (Norwich City, kiralık), Jack Harrison (Leeds United, kiralık), Aro Muric (Nottingham Forest, kiralık), Zack Steffen (Fortuna Dusseldorf, kiralık), Philippe Sandler (Anderlecht, kiralık), Tom Dele-Bashiru (serbest kaldı), Aaron Nemane (serbest kaldı), Douglas Luiz (Aston Villa, 15 M £), Yangel Herrera (Granada, kiralık), Tosin Adrbioyo (Blackburn, kiralık).





Hazırlık maçları:









17 Temmuz: Man City 4-1 West Ham

20 Temmuz: Wolves 0-0 Man City - Wolves won 3-2 on penalties

24 Temmuz: Kitchee FC 0-6 Man City

27 Temmuz: Yokohama FM 1-3 Man City









MANCHESTER UNITED







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 6.





Gelen oyuncular: Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace, 50 M £), Daniel James (Swansea City, 15 M £).





Giden oyuncular:

Ander Herrera (Paris St-Germain, bedelsiz), Kieran O'Hara (Burton Albion, kiralık), Antonio Valencia (serbest kaldı), Matthew Olosunde (serbest kaldı), James Wilson (serbest kaldı), Regan Poole (serbest kaldı), Dean Henderson (Sheffield United, kiralık).





Hazırlık maçları:









13 Temmuz: Perth Glory 0-2 Manchester United

17 Temmuz: Manchester United 4-0 Leeds

20 Temmuz: Manchester United 1-0 Inter Milan

25 Temmuz: Tottenham 1-2 Manchester United

30 Temmuz: Kristiansund 0-1 Manchester United

3 Temmuz: AC Milan - Principality Stadyumu, Cardiff







NEWCASTLE UNITED





Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 13.





Gelen oyuncular: Joelinton (Hoffenheim, £40m), Kyle Scott (unattached, free), Jake Turner (Bolton Wanderers, undisclosed).





Giden oyuncular: Ayoze Perez (Leicester City, £30m), Joselu (Alaves, undisclosed), Dan Barlaser (Rotherham United, loan), Liam Gibson (Grimsby Town, loan), Mohamed Diame (released), Cal Roberts (released), Josef Yarney (released), Tyrique Bartlett (released).





Hazırlık maçları:









17 Temmuz: Wolves 4-0 Newcastle

20 Temmuz: Newcastle 1-0 West Ham

27 Temmuz: Preston 2-1 Newcastle

30 Temmuz: Hibernian 1-3 Newcastle

3 Ağustos: Saint-Etienne









NORWICH CITY







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: Championship şampiyonu.





Gelen oyuncular: Sam Byram (West Ham, 750,000 £), Aidan Fitzpatrick (Partick Thistle, 350,000 £), Daniel Adshead (Rochdale, 300,000 £), Rocky Bushiri (KV Oostende, 100,000 £), Archie Mair (Aberdeen, açıklanmadı), Rob Nizet (Anderlecht, açıklanmadı), Josip Drmic (Borussia Monchengladbach, bedelsiz), Charlie Gilmour (Arsenal, bedelsiz), Patrick Roberts (Man City, kiralık), Ralf Fahrmann (Schalke, kiralık), Reece McAlear (Motherwell, açıklanmadı).





Giden oyuncular: Marcel Franke (Hannover 96, açıklanmadı), Nelson Oliveira (AEK Athens, bedelsiz), Carlton Morris (Rotherham United, kiralık), Mason Bloomfield (Crawley Town, kiralık), Ciaren Jones (Eastbourne Borough, kiralık), Josh Coley (Dunfermline Athletic, kiralık), Sean Raggett (Portsmouth, kiralık), Savvas Mourgos (Dordrecht, kiralık), James Husband (Blackpool, kiralık), Ben Marshall (serbest kaldı).





Hazırlık maçları:









14 Temmuz: Arminia Bielefeld 2-2 Norwich

19 Temmuz: FC Schalke 1-2 Norwich

24 Temmuz: Norwich 1-3 Brentford

27 Temmuz: Luton Town 1-5 Norwich

30 Temmuz: Norwich 4-1 Atalanta

3 Ağustos: Toulouse









SHEFFIELD UNITED







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: Championship ikincisi





Gelen oyuncular: Lys Mousset (Bournemouth, 10 M £), Callum Robinson (Preston, 6 M £), Luke Freeman (QPR, 5 M £), Phil Jagielka (Everton, bedelsiz), Ravel Morrison (takımsız, bedelsiz), Ben Osborn (Nottingham Forest, açıklanmadı), Dean Henderson (Manchester United, kiralık).





Giden oyuncular: Paul Coutts (serbest kaldı), Martin Cranie (serbest kaldı), Conor Washington (serbest kaldı), Daniel Lafferty (serbest kaldı), Caolan Lavery (serbest kaldı) Nathan Thomas (Gillingham, kiralık), Rhys Norrington-Davies (Rochdale, kiralık), Jake Eastwood (Scunthorpe, kiralık), Oliver Greaves (Barrow, kiralık), Tyler Smith (Bristol Rovers, kiralık), Nathan Thomas (Carlisle, kiralık), Regan Slater (Scunthorpe, kiralık).





Hazırlık maçları:









12 Temmuz: Real Betis 0-1 Sheffield United

16 Temmuz: Burton Albion 2-1 Sheffield United

20 Temmuz: Northampton Town 0-2 Sheffield United

23 Temmuz: Chesterfield 0-5 Sheffield United

27 Temmuz: Barnsley 1-4 Sheffield United

3 Ağustos: Reims - Stade Auguste-Delaune









SOUTHAMPTON







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 16.





Gelen oyuncular: Danny Ings (Liverpool, 20 M £), Che Adams (Birmingham City, 15 M £), Moussa Djenepo (Standard Liege, 14 M £).





Giden oyuncular: Matt Targett (Aston Villa, 11.5 M £), Jordy Clasie (AZ Alkmaar, açıklanmadı), Steven Davis (Rangers, bedelsiz), Alfie Jones (Gillingham, kiralık), Jack Rose (Walsall, kiralık), Kingsley Latham (Havant and Waterlooville, kiralık), Alex Cull (Totton, kiralık), Harry Hamblin (Bath City, kiralık).





Hazırlık maçları:









14 Temmuz: SCR Altach 1-1 Southampton

20 Temmuz: Preston 1-3 Southampton

23 Temmuz: Guangzhou R&F 0-4 Southampton

28 Temmuz: Feyenoord 1-3 Southampton

3 Ağustos: Köln









TOTTENHAM







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 4.





Gelen oyuncular: Tanguy Ndombele (Lyon, 53.8 M £), Jack Clarke (Leeds, 8.5 M £), Kion Etete (Notts County, 200,000 £).





Giden oyuncular: Kieran Trippier (Atletico Madrid, 20 M £), Vincent Janssen (Monterrey, 6.3 M £), Jack Clarke (Leeds, kiralık), Luke Amos (QPR, kiralık), Michel Vorm (serbest kaldı), Dylan Duncan (serbest kaldı), Charlie Freeman (serbest kaldı), Tom Glover (serbest kaldı), Connor Ogilvie (serbest kaldı), Jamie Reynolds (serbest kaldı).





Hazırlık maçları:









21 Temmuz: Juventus 2-3 Tottenham

25 Temmuz: Tottenham 1-2 Manchester United

30 Temmuz: Real Madrid 0-1 Tottenham

31 Temmuz: Bayern Munich 2-2 Tottenham (5-6 penaltılar)

4 Ağustos: Inter









WATFORD







Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 11.





Gelen oyuncular:

Craig Dawson (West Brom, 5.5 M £), Bayli Spencer-Adams (Arsenal, bedelsiz), Tom Dele-Bashiru (Man City, bedelsiz).





Giden oyuncular: Obbi Oulare (Standard Liege, açıklanmadı), Jerome Sinclair (Venlo, kiralık), Marc Navarro (Leganes, kiralık), Ben Wilmot (Swansea, kiralık), Michael Folivi (Wimbledon, kiralık), Alex Jakubiak (Gillingham, kiralık), Miguel Britos (serbest kaldı), Tommie Hoban (serbest kaldı).





Hazırlık maçları:









18 Temmuz: Ajax 2-1 Watford

20 Temmuz: Watford 2-1 Bayer Leverkusen

27 Temmuz: QPR 0-1 Watford

3 Ağustos: Real Sociedad











WEST HAM UNITED









Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 10.





Gelen oyuncular:

Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt, 45 M £), Pablo Fornals (Villarreal, 24 M £), Roberto (Espanyol, bedelsiz), David Martin (Millwall, bedelsiz).





Giden oyuncular:

Marko Arnautovic (Shanghai SIPG, 22.4 M £), Lucas Perez (Alaves, 2.21 M £), Pedro Obiang (Sassuolo, 8 M £), Sam Byram (Norwich City, 750,000 £), Edimilson Fernandes (Mainz, açıklanmadı), Marcus Browne (Middlesbrough, açıklanmadı), Josh Pask (Coventry City, bedelsiz), Jordan Hugill (QPR, kiralık), Adrian (serbest kaldı), Andy Carroll (serbest kaldı), Samir Nasri (serbest kaldı), Toni Martinez (serbest kaldı), Moses Makasi (serbest kaldı), Noha Sylvestre (serbest kaldı), Vashon Neufville (serbest kaldı), Nathan Trott (Wimbledon, kiralık), Martin Samuelsen (FK Haugesund, kiralık).





Hazırlık maçları:









11 Temmuz: SCR Altach 2-3 West Ham

17 Temmuz: Man City 4-1 West Ham

20 Temmuz: Newcastle 1-0 West Ham

27 Temmuz: Fulham 0-1 West Ham

31 Temmuz: Hertha Berlin 3-5 West Ham

3 Ağustos: Athletic Bilbao











WOLVERHAMPTON WANDERERS









Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 7.





Gelen oyuncular: Raul Jimenez (Benfica, 30 M £), Patrick Cutrone (AC Milan, 16 M £), Leander Dendoncker (Anderlecht, 12 M £), Hong (Yeovil Town, açıklanmadı), Raphael Nya (Paris St-Germain, açıklanmadı), Tsun Dai (Oxford United, açıklanmadı), Jesus Vallejo (Real Madrid, kiralık).





Giden oyuncular: Kortney Hause (Aston Villa, 3 M £), Ethan Ebanks-Landell (Shrewsbury, açıklanmadı), Pedro Goncalves (FC Famalicao, açıklanmadı), Joao Dias (FC Famalicao, açıklanmadı), Ryan Leak (Burgos, açıklanmadı), Helder Costa (Leeds, kiralık), Christian Herc (Viktoria Plzen, kiralık), Ryan Giles (Shrewsbury, kiralık), Ivan Cavaleiro (Fulham, kiralık), Rafa Mir (Nottingham Forest, kiralık), Michal Zyro (serbest kaldı), Carlos Heredia (serbest kaldı), Ben Goodliffe (serbest kaldı), Aaron Hayden (serbest kaldı), Diego Lattie (serbest kaldı), Enzo Sauvage (serbest kaldı).





Hazırlık maçları:







17 Temmuz: Wolves 4-0 Newcastle





20 Temmuz: Wolves 0-0 Man City - Wolves, penaltılarla 3-2 kazandı.