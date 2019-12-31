2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşullarını değerlendirip 2 Eylül 2019 tarihinde ilan ettiği limitleri ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize ettiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

1.Galatasaray: 451.659.184-TL

2.Medipol Başakşehir: 179.821.014-TL

3.Beşiktaş: 275.335.170-TL

4.Trabzonspor: 126.552.658-TL

5.BtcTurk Yeni Malatyaspor: 97.575.509-TL

6.Fenerbahçe: 224.731.066-TL

7.Antalyaspor: 59.355.091-TL

8.İttifak Holding Konyaspor: 83.192.355-TL

9.Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618-TL

10.İstikbal Mobilya Kayserispor: 69.092.764-TL

11.Çaykur Rizespor: 121.001.299-TL

12.Demir Grup Sivasspor: 82.439.445-TL

13.MKE Ankaragücü: 83.167.107-TL

14.Kasımpaşa: 90.647.027-TL

15.Göztepe: 88.726.737-TL

16.Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656-TL

17.Gençlerbirliği: 84.125.951-TL

18.Yukatel Denizlispor: 78.184.551-TL

2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.

*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."