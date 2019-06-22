22.06.2019 19:28
Haberler » Spor » Haber

2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama 'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti 'ni 2-0 mağlup etti.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır 'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda karşı karşıya geldi.
Başkent Kahire 'de oynanan mücadeledenin 14. dakikasında Patrick Kaddu'nun attığı golle öne geçen Uganda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Uganda dakika 48'de Emmanuel Okwi'nin attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
B Grubu'nda bugün oynanacak müsabakalarda, Nijerya ile Burundi , Gine ile Madagaskar karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
Christian Luyindama , Demokratik Kongo Cumhuriyeti , Afrika , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:41 Fenerbahçeli Reyes'e Yunanistan'dan talip çıktı!
19:32 Türkiye Pist Şampiyonası - KOCAELİ
19:28 2019 Afrika Uluslar Kupası
19:16 Rodallega Denizlispor'da
19:09 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Dino Arslanagic: Fenerahçe'den kimseyle görüşmedim
19:00 Taraftar gruplarından tribünde tarafsızlık çağrısı
18:56 Burak Yılmaz'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Görüşmeler bitti