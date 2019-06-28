2019 Afrika
Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas
, Fildişi Sahili
'ni 1-0 yendi. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu maçında, Fas ile Fildişi Sahili karşılaştı.
Başkent Kahire
'deki El-Selam Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fas, Youssef En Nesyri'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Fas Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Younes Belhanda
ve Fenerbahçeli Nabil Dirar, 90 dakika sahada kaldı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.