2019 ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı

2019 ALES sınav sonuçları erişime açıldı. Binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonucuna ilişkin cevap kağıtları da eş zamanlı olarak ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı. ALES başvurusu yaparak sınava katılan adaylar için beklenen an geldi.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurarak sonuçlara erişimi aktif hale getirdi.

Adaylar, ALES sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ALES SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN…

ADAY CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM ayrıca, adayların ALES sınavında sorulara verdiği yanıtların yer aldığı cevap kağıtlarını da sistem üzerinden paylaştı. Yapılan duyuruda:

''Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

ALES CEVAP KAĞIDI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

2019 ALES/2 CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME…