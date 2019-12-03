2019 ALES/3 sonuçları açıklandı! ALES sonuç sorgulama ekranı

ALES/3 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nasıl öğrenilir? Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Öte yandan sınava girenlerin ALES cevap kağıtları da sistemde aktif hale geldi. İşte, 2019 ALES/3 sınav sonuçları...

ALES/3 SONUÇ SORGULAMA…

ALES SONUCU NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği ALES/3 sınavı sonuçları sistemden adaylara açıldı. Açıklamaya göre; 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ALES/3 ADAY CEVAP KAĞITLARI YAYIMLANDI

Akademik kariyer planlayan adayların 17 Kasım 2019 tarihinde ter döktüğü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) sonuçlarının hemen ardından, adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçları da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

ALES/3 ADAY CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI...

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.