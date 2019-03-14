2019 Altın Palmiye Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu

Birbirinden önemli isimler arasında kıyasıya rekabetin olduğu halk oylamasında 'Sinema, televizyon ve müzik' alanında 28 kategoride kazananlar açıklandı.

İnternet sitesi www.altinpalmiye.com üzerinden oyların kullanıldığı ödüllere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da rekor düzeyde katılım gerçekleşti. Her IP'den bir defa oy kullanılan ödül kategorileri için 1.970.995 oy atıldı.

Türkiye'nin sinema, müzik ve televizyon alanında en prestijli ödüllerinden olan Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Seda Sayan, Alişan, Emre Aydın, Erkan Petekkaya, Demet Evgar, Gupse Özay ve Nazlı Çelik gibi özel isimler halkın oylarıyla birinci oldu. Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımı ve dünyaca ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne alacağı 6.Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nde ödüller 25 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulacak.

Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş: "Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl 6.sını düzenliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda adaylar arasında kıyasıya rekabet vardı. Bu yılki halk oylamamızda 28 kategoride rekor düzeyde oy kullanıldı. Dünyaca ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent gecemizin onur konuğu olarak ödül gecemize katılacak. Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden birini yapıyoruz bu nedenle gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler