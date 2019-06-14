Yüzlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları açıklandı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçlarını merak edenler soluğu internette aldı. AÖF sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler 2019 AÖF üç ders sınavı ne zaman diye merak etmeye başladı. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir?Sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

2019 AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da yapılacak.

Türkiye'de üç ders sınavının gerçekleştirileceği Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa AÖF büroları ise 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği kurallara göre; sonuçların açıklanmasından sonra 5 iş günü içerisinde dilekçe yoluyla itirazda bulunabilir. Atatürk Üniversitesi için de geçerli olan bu süre, İstanbul Üniversitesi için 3 iş günü olarak belirtilmektedir. Geri dönüş ise üniversitenin belirlediği tarihler içerisinde olmaktadır. Gerek ATA gerek İstanbul Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için iki çeşit dilekçe örneği bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi itiraz için 2 yol bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine dilekçe yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine dilekçeyi mail atarak itirazlarını yapabilirler.

Sınav itiraz dilekçesinde Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu bilgilerini yazabilirsiniz. Anadolu Üniversite tarafından konuyla ilgili geri dönüş yapılacaktır.

Dilekçe adresi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Eskişehir e-posta adresi: aofbilgi@anadolu.edu.tr