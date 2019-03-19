2019 Artistik Patinaj Dünya Şampiyonası'na ön bakış

Geçtiğimiz sezon, artistik patinaj dünyasında odak buluşma birçok kış sporunda olduğu gibi PyeongChang’da düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'ydı. Birkaç hafta sonra gerçekleşen Dünya Şampiyonası
ise olimpiyatın gölgesinde geçmiş; hatta birçok büyük sporcu, turnuvaya katılım dahi göstermemişti. Bu yıl ise sezonun kraliçe etkinliği bir kez daha Dünya Şampiyonası ve madalya mücadeleleri için tüm gözler 20-24 Mart tarihleri arasında Japonya’nın Saitama
kentinde olacak. Sezon başında değişen puanlama sistemine göre jüriler artık teknik elementlerdeki icra puanlarını -3/+3 yerine -5/+5 skalasında oyluyor. Değişikliklerin bu seviyede ilk kez test edileceği prestijli buluşma öncesi, dört disiplindeki son duruma göz atalım.
Eksikler
Erkekler tarafında 2010’lu yılların en başarılı sporcularından Javier Fernandez, üst üste yedinci altınını kazandığı 2019 Avrupa
Şampiyonası’nın ardından emekli oldu ve Saitama’da yarışmayacak. Aralık’ta dördüncü Rusya
şampiyonluğunu kazanan Maxim
Kovtun da sakatlığı sebebiyle Japonya’da olmayacak.
Kadınlarda geçen sezonun ardından dikkat çekici bir çıkış yakalayan Fin Viveca Lindfors
, Minsk’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü sıradan podyum yapmıştı. Ancak sağlık sorunları, Lindfors’u da Dünya Şampiyonası'ndan alıkoyacak. Rusya kadrosunda Sofia Samodurova ve Alina Zagitova’ya eşlik edecek üçüncü sporcunun seçimi de olaylı geçti. Rusya Şampiyonası'nda ilk üç sırayı alan Anna Schcherbakova, Alexandra Trusova ve Alena Kostornaia üçlüsünün, 15 yaşını doldurmadıkları için bu sezon Dünya Şampiyonası’na katılma hakları yok. Son sıra için iki aday, 2015 Dünya Şampiyonu Elizaveta Tuktamysheva ve aynı başarıyı 2016 ile 2017’de yakalayan Evgenia Medvedeva’ydı. Kusursuz geçen iki sezonun ardından geçen yıl olimpiyat şampiyonluğunu Alina Zagitova’ya kaptıran Medvedeva, bu sezon kendi seviyesinin çok altında. Uluslararası buluşmalarda elde ettiği en iyi derece Skate Canada’daki üçüncülüktü ve aynı buluşmayı kazanan Tuktamysheva’nın Dünya Şampiyonası'nı daha çok hak ettiği görüşü hakimdi. Ama Rusya heyeti 7'ye karşı 19'luk oylama sonucuyla kanaatini Medvedeva’dan yana kullandı. Tuktamysheva’nın cevabı ise sosyal medyadan geldi: “İçimde, hâlâ naifçe inanan küçük bir kız vardı. Onu öldürdünüz. Ama ben bir savaşçıyım ve geri döneceğim.”
Kadınlar
Her geçen yıl fabrika edasıyla yeni şampiyonlar çıkaran Rus makinesi, yine iki iddialı zirve adayıyla geliyor şampiyonaya. Bahsettiğimiz gibi Medvedeva oldukça formsuz ve podyum yarışında olması beklenmiyor. Öte yandan son olimpiyat şampiyonu Zagitova ve son Avrupa şampiyonu Samodurova, zirve için oldukça ciddi iki aday. Zagitova geçen yıl olimpiyat mahmurluğuyla çıktığı dünya şampiyonası sahnesinde serbest programda üç kez düşmüş ve beşinciliğe gerilemişti. Bu ikilinin yanında, ev sahibi Japonya’nın 16 yaşındaki yıldızı Rika Kihira da podyum için önemli bir aday. 2019 Dört Kıta Şampiyonası’nı kazanarak gelen Kihira için tereddüt edilecek tek konu, ayağından yaşadığı ufak sakatlıklar. Eğer hazır gelirse Rusların arasına girebilir. Vatandaşı Mai Mihara da son üç yılı üç farklı renkte madalyayla kapattığı Dört Kıta Şampiyonası karnesiyle üst sıralara göz kırpıyor.
Erkekler
2014’ten bu yana dünya şampiyonası podyumuna en az bir erkek sporcu yerleştirmeyi başaran Japonya adına bu seri kendi evlerinde de devam edecek gibi. İki kez olimpiyat şampiyonu Yuzuru Hanyu, güz aylarındaki Grand Prix serilerinde iyi iş çıkarmıştı ancak yaşadığı tendon sakatlığından ötürü Grand Prix Finalleri'nden çekilmek zorunda kaldı. Takip eden rehabilitasyon sürecinde ulusal şampiyonada ve 2019 Dört Kıta Şampiyonası’nda da izleyemediğimiz Hanyu’nun nasıl döneceği önemli bir soru işareti. Yine de geçen yıl olimpiyata da ağrı kesicilerle katılmasına rağmen 50 yıl aradan sonra üst üste iki kez altına uzanan ilk sporcu olan Hanyu’nun üzerini çizmek herhangi bir şartta pek mümkün değil. Hanyu yarışıyorsa, Hanyu favoridir. Ev sahibinden Shoma Uno da bir diğer podyum adayı. Son dünya şampiyonu Nathan Chen, tahminde bulunması çok zor bir sporcu. İyi günündeyse altını da alabilir, dağınık durumdaysa ilk beşin dışında da kalabilir. Geçen yıl olimpiyatta kısa programı 17’nci bitirip harika bir serbest programla beşinciliğe yükseldiği yarışma, Chen’in kariyerini özetlemek için pekâlâ seçilebilir. Yine de Hanyu’nun en büyük rakibi Chen gibi görünüyor ve Vincent Zhou, Jin Boyang gibi isimler, onlarla aşık atmaya çalışacak. Türkiye’nin şampiyonadaki tek temsilcisi Burak Demirboğa’yı da perşembe sabahı 10:00’dan itibaren başlayacak kısa programda Eurosport’ta izleme şansına sahip olacağız.
Çiftler
Çiftler için iki başlı bir altın madalya yarışı bekleniyordu. Fransız Vanessa James/Morgan Cipres ile Çin’in Dört Kıta Şampiyonu Sui Wenjing/Han Cong arasında geçmesi beklenen yarış öncesi Çin temsilcilerinin sakatlık sorunları, ibreyi Fransızlara çeviriyor. Olimpiyat ikincisi Sui/Han, sezon boyu sakatlıklarla boğuşsa da 2019 Dört Kıta Şampiyonası’ndaki altın madalyayla Saitama için iddialı olacaklarını gösterdi. Ama şubat ayını da nükseden bir sakatlıkla geçiren Sui’nin ne kadar hazır olduğu bir soru işareti. 1932’den bu yana Avrupa şampiyonalarında Fransa’ya ilk çiftler altınını getiren James/Cipres ikilisi, bu yıl katıldıkları her yarışı kazandı ve burada da zirvenin öncelikli adayı. Rusya şampiyonu Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov birlikteliği de ikinci sıra için Sui/Han’ın koltuğunu sallayabilir.
Buz Dansı Favori
seçmenin en kolay olduğu disiplin buz dansı gibi görünüyor. Geçen yıl olimpiyatta bir kostüm sorunu yaşayan ve altın madalyayı iki yıllık aranın ardından spora dönen Kanadalı Tessa Virtue ile Scott Moir’e kaptıran Fransız Gabriella Papadakis ve Guillaume Cizeron ikilisi, buranın net favorisi. Cizeron’un sırt sakatlığından muzdarip olduğu sezonun ilk bölümünde Grand Prix Finalleri'ni kaçıran ikili, Avrupa Şampiyonası'nda ise hazır olduklarını kanıtladı. 11 puanın üzerinde bir farkla geçen altın madalya, Dünya Şampiyonası için de arkada pek şüphe bırakmadı. Alexandra Stepanova/Ivan Bukin ve Dört Kıta’yı kazanarak gelen Madison Chock/Evan Bates ikilileri, podyum için diğer adaylar.
Dünya Şampiyonası, Spor
Kaynak: EuroSport.com