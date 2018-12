2019 Astroloji Ajandası: Gökyüzünün Anlattıklarını Yıl Boyu Tercüme Ediyor

Astrolog ve yazar Aygül Aydın'ın önsözünde "Sana, hayatını değiştirmek ve ona katacağın yeni güzellikler konusunda cesaretli olman gerektiğini fark ettirmek istiyorum. Verdiğim tarihler çok önemli ve çok güçlü" diyerek okuyucusuna seslendiği 2019 Astroloji Ajandası, yıldızların hareketini takip etmek isteyenlerin yıl boyu masasından ve başucundan ayırmayacağı bir rehber.

2019 yılı içinde, gökyüzünün anlattıkları sayesinde, okuyucunun tüm dikkatini toparlaması ve daha sağlıklı adımlar atabilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Aslen bilgisayar mühendisi ve bilişim uzmanı olan, uzun yıllardır astroloji ile ilgilenen Aygül Aydın astrolojiye merak duyanların aldığı kararlarda her zaman yanında olabilmek adına, yıl boyunca devam edecek gökyüzü hareketlerini ve önemli olayları bir araya getirdi.

Astroloji ve burçlarla ilgili genel bilgilere ilk sayfalarında yer veren ajanda, sırasıyla 2019 yılında evlenmek, diyete başlamak için en uygun tarihleri okuyucuyla paylaşıyor. Astrolojide iletişim konusunda dikkat ve takip edilmesi önerilen Merkür Gerileme Takvimi de ajanda sayfalarındaki öneriler arasında.

Ardından 1 Ocak'tan itibaren gökyüzü hareketlerine göre tüm burçlara hitap eden günlük yorumlar ve o güne ait özel hareketler ve tavsiyeler yer alıyor. Her güne özel okuyucunun not almasına olanak sağlayan ve kitaba ajanda niteliği veren not alanları da okuyucuya ayrıcalık sunuyor. Ay dönümlerinde ise genel olarak o aya ait astroloji yorumları bulunuyor.

Yazar Aygül Aydın 2019 Astroloji Ajandası için "Eminim hiç kimse tavsiyeden hoşlanmaz ve hiç bir astrolog tavsiye vermez, vermemelidir de… Benim astrolojiye merak ve ilgi duyanlar için yapabileceğim en kıymetli şey, alacakları kararlarda yanlarında olmak ve yıllarca emek verdiğim gökyüzünün söylediklerini, tecrübelerimle onlara yansıtmak" diyor.