Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı tarafından, Türkiye İş Bankası Yayınları desteğiyle düzenlenen "2019 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu.Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Solmaz İlhan, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen törende, kurum olarak Attila İlhan adına yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.İlhan, ödülleri vermedeki temel amaçlarının, Attila İlhan'ın her eserinde öne çıkartmaya gayret ettiği "ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme" misyonuna layık olacak eserleri öne çıkarmak olduğunu vurguladı.Ödüllerin Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan da Attila İlhan'ın eserleri kadar konuşmasıyla da insanları etkilediğine işaret ederek, "Attila İlhan kendine özgü bir anlayışın, yaşama ve siyasi biçiminin nasıl olması gerektiği konusunda çokça yazmıştır. Her zaman soru sorarak bizlerin de pasif bir okur değil, aktif bir okur olarak kitaplarını okumamızı sağlamıştır." diye konuştu.Roman dalındaki ödüllerBaşkanlığını Selim İleri'nin üstlendiği ve üyeleri arasında Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan'ın yer aldığı roman dalı seçici kurulu tarafından roman ödülü, şiirsel bir üslupla kurguyu bir araya getiren Abdullah Ataşçı'nın "Yara Bende" eseri ile toplumsal kaygıları gözeterek insanı ele alış tarzı ve kurgudaki başarısı nedeniyle Murat Özsan'ın "Umudun Rengi" başlıklı eserine verildi.Abdullah Ataşçı, ödülü alırken yaptığı konuşmada, Attila İlhan'ın Türk edebiyatının en vicdanlı yazarlarından biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"Bu anlamda ödülü almaktan dolayı çok mutluyum. Bana göre edebiyat bir nehirdir. Geçmişten geleceğe doğru akar ve aktıkça suyu bollaşır. İçindeki balıkların sayısı artar. Hayat verdiği toprak bereketlenir. Ben de ilk kitabımdan beri bu nehrin içerisinde olduğumu hep düşündüm. Benden önceki ustalarıma olduğu kadar, benimle aynı dönemde yaşayan ve gelecekte hiç tanımayacağım ustalarıma hep minnet duydum. Bunlardan biri de her zaman Attila İlhan olmuştur."Prof. Dr. Murat Özsan da roman yazmaya doktorluk mesleğini vasıtasıyla başladığını dile getirerek, "Çok iyi doktorsanız ve iyi bir tıp bilgisine sahipsiniz demektir ama bu iyi bir hekim olmak için yeterli değildir. Çünkü doktorluk bir meslektir ama hekimlik bir sanattır ve bir hekim ne kadar sanatkarsa hastasına uzatacağı eli de o kadar şifa verici olacaktır." ifadelerini kullandı.Şiir kategorisiMetin Celal'ın şiir dalında seçici kurul başkanlığını üstlendiği, Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aile adına Kerem Alışık'ın yer aldığı jüri de halk şiiriyle kurduğu bağlar ve dünya şiirine verdiği selamlarla dikkati çekmesi dolayısıyla şiir kategorisi ödülüne Tuğrul Keskin'in "Kavil" adlı eserini layık buldu.Tuğrul Keskin de ödülünı alırken, "Attila İlhan şüphe yok ki 1946'da, yani 21 yaşındayken Cebbar Oğlu Mehemmed adlı eseriyle aldığı ilk ödül gününden itibaren büyük şair olacağını sezdirerek gelmiş. Çünkü Cebbar Oğlu Mehemmed'deki sesi neredeyse son şiirine kadar genişleyerek, derinleşerek gelmiş ve bu anlamda kendisi ender şairlerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.Bu yıl "İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nü ise "Vera" adlı eseriyle Talha Kuru alırken, "İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne "Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim" adlı romanıyla Anıl Can Uğuz değer görüldü.