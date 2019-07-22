Haberler» Spor» Haber

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli atlet Mustafa Tekdal, erkekler 10 bin metre yürüyüşte bronz madalya kazandı.

22.07.2019 22:35 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli atlet Mustafa Tekdal, erkekler 10 bin metre yürüyüşte bronz madalya kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un ikinci günü tamamlandı.
Türkiye adına günün ikinci madalyası Mustafa Tekdal'dan geldi. Erkekler 10 bin metre yürüyüş yarışını 3. sırada bitiren Mustafa, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye'nin, ikinci gün sonunda birer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunuyor.
15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.
Kaynak: AA
Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:23   Menemenspor, Can Sıkılmaz'ı transfer etti
23:17   Maçın ardından
23:14   Eski Beşiktaşlı futbolculardan Hatay'da "dostluk" maçı
23:05   Gazişehir Gaziantep'ten defansa takviye
23:01   Tamer Tuna: Başarıya giden yolda neler gerektiğini bilen bir takımız
22:59   Papy Djilobodji, Gazişehir Gaziantep'te
22:57   Murat Sağlam'ın açıklamaları