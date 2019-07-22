2019 Avrupa
Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli atlet Mustafa Tekdal, erkekler 10 bin metre yürüyüşte bronz madalya kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un ikinci günü tamamlandı.
Türkiye adına günün ikinci madalyası Mustafa Tekdal'dan geldi. Erkekler 10 bin metre yürüyüş yarışını 3. sırada bitiren Mustafa, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye'nin, ikinci gün sonunda birer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunuyor.
15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.