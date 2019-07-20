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2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne doğru

Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019) yarın başlıyor.

20.07.2019 15:33 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019) yarın başlıyor.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir organize edilen EYOF'un bu yıl 15'incisi başkent Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinlerinde gerçekleşecek.
Türkiye, 50 ülkeden 3500'ü aşkın sporcunun katılacağı organizasyonda 9 branşta 126 sporcuyla mücadele edecek.
Türkiye, EYOF'ta artistik cimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol, yüzme branşlarında 126 sporcu ile kürsü mücadelesi verecek.
Macaristan'da 2017 yılında düzenlenen EYOF'ta Türkiye, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 19 madalya kazanmıştı.
Kaynak: AA
Azerbaycan, Türkiye, Avrupa, Bakü, Spor

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