2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Rakipler Belli Oldu

2019 Avrupa
Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup kura çekimi yapıldı. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya
ve Sırbistan
'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'da gerçekleştirildi.
Kura çekimine Türkiye'yi temsilen A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan
katıldı.
Kura çekimine 1. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, organizasyonda Slovenya
, İtalya
ve Macaristan
ile C Grubu'nda mücadele edecek.
Kura çekiminde oluşan gruplar şöyle:
A Grubu: Ukrayna
, Büyük Britanya
, Letonya, İspanya
B Grubu: İsveç
, Fransa
, Çekya, Karadağ
C Grubu: Türkiye, Slovenya, İtalya, Macaristan
D Grubu: Belarus
, Rusya
, Belçika
, Sırbistan
Türkiye,Avrupa,basketbol
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:07