12 Aralık 2018, 17:07
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2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Rakipler Belli Oldu

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup kura çekimi yapıldı.

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup kura çekimi yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Kura çekimine Türkiye'yi temsilen A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan katıldı.

Kura çekimine 1. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekiminde oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Ukrayna, Büyük Britanya, Letonya, İspanya

B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ

C Grubu: Türkiye, Slovenya, İtalya, Macaristan

D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan Türkiye,Avrupa,basketbol
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:07



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