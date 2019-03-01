2019 Avrupa
Salon Atletizm Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow
kentinde başladı.
Şampiyonada sabah seansında piste çıkan milli sporculardan erkekler 400 metrede Yavuz Can
, gülle atmada Osman Can
Özdeveci, 3 bin metrede Ramazan Özdemir
, yüksek atlamada Alperen Acet elemeleri geçemedi.
Akşam seansında ise kadınlar gülle atmada Emel Dereli
, bin 500 metrede Özlem Kaya
ile erkekler 800 metrede Salih Teksöz, finallere kalamadı. Türkiye
'yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek.
Avrupa, Spor
Kaynak: AA