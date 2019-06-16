16.06.2019 21:49
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2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası

2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye, 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye, 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Genç Kadın Milli Takımı, finalde Romanya'yı 3-1 yenerek Balkan şampiyonluğuna ulaşırken, Yıldız Kız ve Erkek Milli takımları Balkan ikincisi, Genç Erkek Milli Takımı ise Balkan üçüncüsü oldu.
Milli sporcular, ferdi müsabakalarda ise 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.
Kaynak: AA
Üsküp, Makedonya, Türkiye, Spor

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