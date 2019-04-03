Emniyet Genel Müdürlüğü, bu sene 81 ilde toplam 8 bin bekçi alımı yapacağını duyurmuştu. Bekçi olmak isteyen ve şartları taşıyan adaylar, 18 Mart 2019 - 1 Nisan 2019 tarihlerinde bekçi alımı başvurusu yapmıştı. Bekçi adayları şimdi başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Peki 2019 bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM bekçilik başvuru sonuçları için tarih verdi mi? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bekçi alımı başvuru sonuçları için EGM tarafından verilen kesin bir tarih yok. Geçen seneye bakıldığı zaman bekçilik başvuru sonuçlarının bir ay ile 40 gün içinde açıklandığı görülüyor. Buna göre Nisan ayının sonu ile Mayıs ayının ilk haftasında bekçilik başvuru sonuçları açıklanabilir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edilmişti. Buna göre, adaylar, 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde resmi site üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulundular. Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen "Çarşı ve mahalle bekçiliği" başvuru sonuçları "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden yayınlayacak.

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARI BEKLEYEN SINAVLAR

Bekçilik başvurusu kabul olan adayları sonrasında yazılı sınava, fiziki sınav ve son olarak mülakat sınavı bekliyor olacak. Yazılı sınav, başvuruların sona ermesinden 2 ay sonra yapılabiliyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra sınavların tarihleri zamanla Polis Akademisi tarafından açıklanacaktır.

Geçen sene yapılan yazılı sınav için bekçi adaylarına, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlaması istenmişti. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılmıştı.