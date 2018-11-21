2019 Bütçesini Yanlış Yazınca Görevden Alındı

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:15



21 Kasım 2018 Çarşamba 18:15

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclisinin bütçe taslağı kitabında bir bölüme 2019 bütçe toplam rakamını yanlış yazan Yazı İşleri Müdürlüğünden bir memuru görevden aldı.Başkan Gürkan, belediyenin 2019 bütçe toplantısında 283 milyon 508 bin yerine 283 milyon 500 bin olarak toplayan memuru görevden alınması talimatını verdi. Başkan Gürkan, memurun yanlış toplama yapmasına tepki göstererek, "Buraya 283 milyon 500 bin yazmışsınız, kim yazdı bunu. Ben yazmadığıma göre biriniz yazdı. 45 milyon da ekliyorsunuz. Ne yapıyor, 283 milyon 508 bin yapması lazım. Siz buraya 283 milyon 500 yazıyorsunuz ve onaylatıyorsunuz. Fark edilmese bu şekilde onaylanmış oluyor bütçe. Böyle hata olur mu? Bunun sorumlusu kim. Çık dışarı sen. Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada ya" ifadelerini kullandı.Edirne Belediyesi 2019 yılı bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 8 artış yapılarak 283 milyon 508 bin TL olarak meclisten geçti. - EDİRNE