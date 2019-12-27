2019, Büyükşehir'in muhteşem konseriyle uğurlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı korosunun Aylin Eralp Demirbek şefliğinde Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserlerini seslendirdiği konser, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 'Türk Sanat Müziği Yeni Yıl Konseri' düzenlendi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen konsere Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MHP Şehzadeler ilçe Başkanı Şener Özten, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hasan Torun ve çok sayıda sanatsever katıldı. Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserlerinin solo ve koro halinde seslendirildiği yeni yıl konseri, katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

ESERLER HEP BİRLİKTE SESLENDİRİLDİ

Salonu dolduran sanatseverler birbirinden değerli parçalara eşlik ederek keyifli bir gece geçirdi. Solistler ve koristlerin performansı da izleyenlerden tam not aldı. Gecenin finalini koro şefi Aylin Eralp Demirbek, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla taçlandırdı. Konser, 'Hayat Bayram Olsa' adlı eserin konuklarla birlikte seslendirilmesiyle tamamlandı. Gecenin sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler ve MHP Şehzadeler ilçe Başkanı Şener Özten, sanatçıları performanslarından dolayı kutlayarak, koro şefi Aylin Eralp Demirbek'e çiçek takdim etti.