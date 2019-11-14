2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları

Cuma mesajları, mübarek günde sevdiklerimize iyi dileklerimizi ve bu kutlu günü kutlamamızda önemli bir yere sahip. Yazılı ve resimli cuma mesajları ile çevrenizdekilere bu kutlu günü en anlamlı şekilde geçirmelerinde yardımcı olabilirsiniz. Bugün, duaların geri çevrilmediği, sevapların kat kat yazıldığı mübarek Cuma Günü! Öğlen cemaatle idrak edilecek Cuma namazı öncesinde paylaşmak isteyeceğiniz en yeni resimli Cuma mesajları sayfamızda bulabilirsiniz. Cuma gününün önemini ifade eden ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, en yeni, en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizin Cumasını kutlayabilirsiniz. Özel resimli Cuma mesajları, Cuma mesajları kısa ve öz…

CUMA MESAJLARI 2019 YAZILI VE RESİMLİ

'Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma'ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir.'

"O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir." ( Araf suresi 8. ayet)

"Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (S.A.V.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı Cumalar dilerim.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Sizleri, ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhari, Tevhid 35)

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10)

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

Ya Rabbi! Sana açılan elleri Sana yönelen gönülleri Sana bükülen boyunları Sana yalvaran bu dilleri boş çevirme Hayırlı Cumalar…

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum…

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar…

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar…

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun…

Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun…

Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümmetine nasip eylesin inşallah. Amin ve hayırlı cumalar…

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevlaya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun…

Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü inşallah olanın planı bozulmaz, gözü maşallah olanın içi kararmaz. Zikri suphanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü elhamdülillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Hayırlı Cumalar…