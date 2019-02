2019'da 2,5 Milyon Yeni İstihdam

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019'da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla "Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası" düzenlendi. TOBB'un ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Bakan Albayrak, 2009 yılından bu yana yaklaşık 10 milyon yeni istihdam oluşturulduğunu belirtti. "2019'da da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" müjdesini veren Albayrak, "Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında gerçekleşen finansal dalgalanmaların ekonomiye etkisini en aza indirmek için çok güçlü programları hayata geçirdik. 2009 yılından bu yana yaklaşık 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Dünyada bu kadar güçlü bir teşvik paketi yoktur. Biz her zaman üzerimize düşen adımları attık. 67 bin 348 KOBİ'ye 20.3 milyar liralık kredi kullandırıldı. KOBİ'ler için bu hafta yeni bir paket anons edeceğiz. Birileri IMF çığırtkanlığı yaparak algı oluşturuken biz IMF'in vereceği o paranın daha fazlasını piyasaya kullandırarak güçlü bir destek olduk. Ocak ayında kullandırılan krediler 7.7 milyar liralık artış gösterirken, 20 Şubat itibarıyla bu rakam 24.8 milyar TL'ye çıktı. Saldırıların arttığı dönemde 13 milyarın üzerinde doğrudan yabancı girişi sağlandıysa 2019'da bu rakamın çok daha üzerine çıkarız" şeklinde konuştu."FAİZLERDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR" Piyasalarda Eylül'ün etkisinin silindiğini dile getiren Albayrak, "Faizlerde düşüş devam ediyor, daha da hızla devam edecek. Mart, Nisan, Mayıs ayları çok iyi bir performansın sergilendiği aylar olacak. Şubat, Ocak ayından çok daha iyi oldu. Mart da, Şubat'tan daha iyi olacak. Nisan'dan sonra çok daha güçlü Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak. Birileri karamsarlık verecek ama biz umut vereceğiz. Yatırımcı Türkiye'yi fırsat olarak görüyor" diye konuştu. Albayrak, Türkiye'nin ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başladığının altını çizerek, seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir sürecin beklediğini kaydetti. Albayrak, yerel seçimlere yönelik tablonun iyi gittiğini, belediyelerin iyi durumda olduğunu aktardı. Bakan Selçuk ise, Türkiye'nin son 5 yılda ciddi risklere maruz kaldığını kaydetti. Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi birçok badirenin geride bırakıldığını anımsatan Selçuk, 2018 yılı yaz aylarından itibaren dolar üzerinden kurulan ekonomik spekülasyonların da başarıyla yönetildiğini söyledi. Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine şahit olunduğunu ifade eden Selçuk, "Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için içeride ve dışarıda mücadelemizi sürüdürürken, ekonomide, ticarette, çalışma hayatında ve istihdamda başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için kalkınmaya dair projelerimizi ve hamlelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz" şeklinde konuştu."9 AY PRİM VE VERGİ DESTEĞİ" İkinci 100 günlük icraatların süratle tamamlandığını belirten Selçuk, bu kapsamda aktif işgücü programlarının yaygınlaştırılması gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Selçuk, "Teşvikten Kazancım Ne Kadar" uygulamasıyla işverenlerin sunulan teşvik ve desteklerden ne kadar fayda sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklarını söyledi. Selçuk, "Türkiye küresel krizden bu yana yaklaşık 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB üyeleri arasında ilk sırada yer aldı. Ayrıca işverenlerimizin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını arttırmak ve işverenlerin rekabet gücünü arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır" diye konuştu. Selçuk, işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin 12 ay boyunca karşılandığının altını çizen Selçuk, 2016'da başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini aktardı. Bakan Selçuk, işverenlere bu istihdama en üst düzeyde katkı vermesi çağrısında bulundu.(İHA)