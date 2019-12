2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun, '2019 Yılı Kadın Cinayeti Raporu'na göre 2019 yılında 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü.

Yıl boyunca her ay işlenen kadın cinayetleri hakkında detaylı rapor hazırlayan Platform, yeni yıla saatler kala 2019 yılı kadın cinayetleri verilerini paylaştı. Raporda, "Kadın cinayetlerinin her geçen yıl daha çok arttığını her gün sokaklarda, her ay raporlarımızda söylüyoruz. 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi'nin etkin bir şekilde uygulanması için kadınların gösterdiği çabayı yetkili kurum ve kuruluşlar göstermiyor. Yasayı etkin bir şekilde uygulamadıkları için 2019 yılında da 474 kadın kardeşimiz erkek şiddeti ile öldürüldü" denildi.

Rapora göre; 2019 yılında öldürülen 474 kadından 152'sinin kim tarafından öldürüldüğü belirlenemezken, 134'ü evli oldukları erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 185'i ateşli silahlarla, 101'i kesici aletle yaralanma sonucu hayatını kaybetti. 2019 yılında işlenen kadın cinayetlerinin 115'i 'şüpheli ölüm' olarak kaydedilirken, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 27'si ekonomik nedenlerle, 114'ü boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Platform, Aralık ayında öldürülen kadın sayısını da 42 olarak açıklarken, 20 kadının kim tarafından öldürüldüğünün belirlenemediğini duyurdu.

Raporda, cinayetleri önlemek amacıyla yapılması gerekenler konusunda ise "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" tespitinde bulunuldu.