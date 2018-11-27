2019'da 7 Buçuk İş Günü İzin Alan 40 Güne Yakın Tatil Yapabiliyor!

İsterseniz gelin, 2019 yılında resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğine ve sunulan seyahat alternatiflerine göz atalım:

YILBAŞINA SEYAHATLE GİRMEK

Yeni yıla nasıl girerseniz bütün yıl öyle geçermiş derler… 2019 yılı boyunca mümkün olan her tatil fırsatını değerlendirmek isteyen seyahat tutkunları, Salı gününe denk gelen 1 Ocak 2019 tarihiyle yeni yıla güzel bir başlangıç yapabilecekler. 31 Aralık 2018 Pazartesi günü izin kullanıldığı takdirde, yılbaşında 4 günlük bir tatil olanağı ortaya çıkıyor. Yılbaşını farklı bir şehirde eğlenerek ya da dinlenerek geçirmek isteyenler tatilsepeti.com'un önerdiği yılbaşı otelleri arasından tercih yapabilecekleri gibi Dubai, Paris, Roma, Viyana, Amsterdam, Prag, Venedik ya da Barcelona'yı içeren tek şehirli kısa yurtdışı turları ya da Kıbrıs turlarına katılabilirler.

NEŞEYLE DOLMAK İÇİN 4 GÜN

Çocukları okula gidenler ve izinlerini kendilerine göre ayarlayabilenler sömestr tatilinde seyahate çıkabilecekleri gibi, çocuklarıyla beraber olmak için 23 Nisan tatilini de bekleyebilirler. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Çocuklar gibi şen bir tatil geçirmek için yine hafta sonu tatiliyle 22 Nisan Pazartesi gününü birleştirerek 4 günlük bir seyahate çıkabilir, arzu ederseniz 23 Nisan'ı günübirlik turlarla da değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde Tatil Sepeti'nin promosyonlu yurt dışı kombine turları, seyahat severlere avantajlarla sunuluyor. Yakın destinasyonlarda izin kullanmak isteyenler ise Kıbrıs gibi rotalarla hem bayramın hem de yeni gelen baharın tadını çıkarabilecekler. Diğer yandan 2018 yılında büyük ilgi gören kültür turlarının, 2019 yılında da yoğun bir biçimde tercih edilmesi bekleniyor.

MAYIS'TA 1 HAFTALIK TATİL

Mayıs ayı hem 1 Mayıs hem de 19 Mayıs tarihlerindeki resmi tatillerle seyahat severlere, ay boyunca toplam 1 haftaya yakın tatil fırsatı sunuyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 2019 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatilin haftanın tam ortasına gelmesini avantaja çevirerek Perşembe ve Cuma günlerinde 2 gün izin kullanabilir, izninizi hafta sonu tatiliyle birleştirerek 5 günlük bir tatil planı yapabilirsiniz. Bu dönemde Nisan ayında olduğu gibi yurtdışı promosyonlu turlar ve Avrupa seyahatlerini tercih edebileceğiniz gibi mevsimin elverişli olması nedeniyle yurtiçindeki kültür turlarından da doyasıya faydalanabilirsiniz. Yaza erken girmeyi tercih edenler ise güney bölgelere inerek ısınmakta olan denizin tadını çıkarabilirler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise Pazar gününe denk geliyor. Bayramı içeren hafta sonunda Anıtkabir ya da Çanakkale'de kutlamalara katılabilir veya günübirlik turlarla baharın tadını çıkarabilirsiniz.

6 GÜNLÜK RAMAZAN BAYRAMI

2019 yılında Ramazan Bayramı, 3 Haziran Salı'ya denk gelen Arife günüyle başlıyor. 4 Haziran Çarşamba günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü, 6 Haziran Cuma ise bayramın son günü olarak takvimlerde işaretleniyor. Dolayısıyla hafta sonu tatiliyle birlikte, 6 günlük bayram tatili seyahat severleri bekliyor. Pazartesi 1 gün izin alıp, Arife günü yarım günlük izin daha kullanabilenler ise 9 günlük dolu dolu bir tatil yapabilecekler. Tatil Sepeti'nin verilerine göre, 2019'da erken rezervasyon döneminin Mart ayında sona ermesi ve bir önceki yıla oranla erken rezervasyonda %40 talep artışı olması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatili gibi uzun dönemli seyahatlerde tasarruf etmek isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI AĞUSTOS'TA

Anma programlarına katılabileceğiniz Şehit ve Gazileri Anma Günü 15 Temmuz Pazartesi gününe gelirken, 2019 yılında Kurban Bayramı, 10 Ağustos Cumartesi'ne tesadüf eden Arife günüyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak belirleniyor. 4 gün süren dini bayram, 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor. Perşembe ve Cuma günleri izin alarak bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.

Yine aynı ay içerisinde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ise, 2019 yılında Cuma gününe rastlıyor. Uzun bir hafta sonu kaçamağı için mükemmel bir fırsat yaratan 3 günlük tatil için de erken rezervasyona başvurmak en karlı seçenek olarak görünüyor.

YIL 4 GÜNLÜK TATİLLE KAPANIYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü izin alacak olan tatil severler için 4 günlük seyahat olanağı sunan bayram boyunca, yakın bölgelerdeki günübirlik turlarla doğa yürüyüşlerine çıkabilir veya yurt dışında tek şehirli kısa programlar yapabilirsiniz.