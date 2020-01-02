2019'da 9 bin 150 defin ve nakil hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli sınırları içerisinde 7 gün 24 saat cenaze hizmeti veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı içerisinde vefat eden 9 bin 146 vatandaşımızın ücretsiz defin ve nakil hizmetini gerçekleştirdi. Ayrıca vatandaşların camiden mezarlıklara ulaşımı da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

KOCAELİ'DE 6 BİN 801 DEFİN HİZMETİ YAPILDI

Vatandaşların hayatının kolaylaşması, kültürel ve sosyal anlamda gelişimlerinin sağlanabilmesi için birçok çalışmayı özverili şekilde devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefat eden vatandaşlara yönelik hizmetlerini de 2019 yılında aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı içerisindeki defin işlemlerini modern soğutmalı araçları ile taşıyarak gerçekleştirdi. 2019 yılında Kocaeli genelinde vefat eden 6 bin 801 vatandaşa yönelik cenaze hizmeti sunuldu.

702 CENAZE HAVAYOLU İLE NAKİL EDİLDİ

Kocaeli genelinde binlerce cenazenin defin işlemini yapan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerinin yanı sıra vefat eden vatandaşların cenazelerinin memleketlerine de ulaşımını sağlıyor. 2019 yılı içerisinde çevre illere bin 647 cenazenin nakli karayolu ile yapılırken daha uzaktaki illere ise 702 cenazenin nakli havayolu ile gerçekleştirildi.

MEZARLIKLAR BAKIM VE ONARIMDAN GEÇİYOR

Cenaze hizmetlerinin yanı sıra il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aralıksız yapılıyor. Çalışmalar kapsamında şehir mezarlıklarının yanı sıra İzmit Namazgah, Bağçeşme Polis Mezarlığı ve 12 ilçede bulunan şehitliklerde bakım onarım ve temizlik ve peyzaj çalışmaları yıl boyunca rutin olarak gerçekleştirildi.