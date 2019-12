2019'da bin 789 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunların 255'inin terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile yıl içerisinde gerçekleşen operasyon ve harekatlar ile yeni askerlik düzenlemesi, bakanlığın faaliyetleri ve personel temin durumuna ilişkin gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Şebnem Aktop, bu yıl içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik kolluk kuvvetleri ile birlikte yurt içinde ve dışında 31'i büyük, 119'u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon icra edildiğini, icra edilen operasyonlarda bin 789 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunların 255'inin terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olduğunu belirtti. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemelerden bahseden

Aktop, "Bin 66 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmiştir. Bin 15 silah, 69 adet tanksavar füze, bin 598 adet el bombası, 420 bin hafif silah mühimmatı, 174 adet mayın, 3 bin 329 kilogram patlayıcı madde ile 45 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan bin 852 adet silah, mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyinde hudut emniyetinin daha ileriye taşınması ve azami teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan "Pençe Operasyonları"nın Türk Hava Kuvvetlerinin desteği ile başarılı bir şekilde devam ettiğini bildiren Aktop, "İHA ve SİHA'ların etkin bir şekilde kullanıldığı operasyonlarda bugüne kadar toplam 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 398 mağara imha edilmiş, 356 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiş, 5.3 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. En son 23 Aralık 2019 tarihinde Hakurk bölgesinde açık arazide gizlenmiş ve gömülmüş halde karadan havaya atılan SA 18 Hava Savunma Füzesi, otomatik bombaatar, roketatar, çok sayıda mayın, hafif silah ve mühimmatı ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.

"Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Ayrıca Suriye sınırındaki Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi'nin güçlendirilmesi kapsamında ilk etapta 825,5 kilometre modüler beton duvar, 84 kilometre yüksek güvenlikli tel çit ve sedde inşa edilmiş ve 22 adet insanlı gözetleme kulesi tamamlanmıştır. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi hudut ihlallerinin önlenmesinde önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca yapımı planlanan 221 adet hudut birlik tesisinden 73'ünün inşası tamamlanmıştır. Terörle mücadele ve hudut güvenlik tedbirleri kapsamında modüler üs bölgeleri inşa edilmektedir. Bugüne kadar Hakkari'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis edilmiştir. Söz konusu tesisler güvenlikli elektronik algılama ve silah sistemleri ile desteklenmektedir. Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir. Ayrıca yakalanan/teslim alınan bu şahıslardan 776'sının terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemelerden kayda değer olanları yansıda belirtilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir."

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 29 Mart 2017 tarihinde tamamlandığı ve halihazırda kontrol altına alınan bölgelerde istikrar ve güvenliği sağlayarak, yerel halkın evlerine geri dönmesine yönelik elverişli koşulları oluşturmak ve alt yapı çalışmalarının emniyetle icrasına destek sağlandığını belirten Aktop, "Aynı zamanda DEAŞ ile mücadele etkin bir şekilde devam etmektedir. 2019 yılı başından itibaren 492 DEAŞ mensubu yakalanmıştır. Yaklaşık 380 bin Suriye vatandaşının gönüllü olarak Fırat Kalkanı Harekat alanına geri dönmesi sağlanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı'nın icra safhası 23 Mart 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Terör örgütü tehdidinin ortadan kaldırılarak emniyet ve güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Cenderis'te kurduğu TSK Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca DEAŞ ile mücadele etkin bir şekilde devam etmektedir. 2019 yılı başından itibaren 41 DEAŞ'lı yakalanmıştır. Sonuç olarak yaklaşık 65 binden fazla Suriye vatandaşının gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekat alanına dönmesi sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Astana Mutabakatı gereği garantör ülke olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 gözlem noktası tesis edildiğini, gözlem noktaları arasında 8 Mart'tan bu yana toplam 182 milli devriye icra edildiğini kaydeden Aktop şöyle konuştu:

"Rejimin son zamanlarda artan ve masum sivilleri hedef alan saldırıları, sahada radikalleşmeyi arttırdığı gibi, yeni bir göç dalgasını da tetiklemiştir. Bu saldırılar sonucunda 100 bine yakın kişi kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başlamıştır. Münbiç ve Tel Rıfat'taki durum ile ilgili olarak 22 Ekim 2019 tarihinde Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı ile YPG'nin bölgeden çıkarılması konusunda mutabakat sağlanmış olmasına rağmen zaman zaman tacizler olmaktadır. Bu husus her platformda Rus muhataplarımız iletilmektedir. Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya Federasyonu ile yürütülen koordinasyon neticesinde 25 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir. Barış Pınarı Harekat bölgesindeki faaliyetlerimiz, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassasiyetleri, milli ve manevi değerlerimize uygun olarak çevreye, tarihi, dini ve kültürel yapılara zarar vermeden sadece aziz milletimizin değil, aynı zamanda bölgede yaşayan tüm dini ve etnik grupların refahı ve huzuru dikkate alınarak, bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için gereken hassasiyet gösterilmiş ve tüm harekat ölçülülük, orantılılık, gereklilik ilkelerine uyularak icra edilmiştir."

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 17 Ekim 2019'da ABD ile varılan mutabakatta harekata 120 saat, 22 Ekim 2019 tarihinde Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat ile 150 saat ara verildiğini ve bu süre zarfında 123 taciz/saldırı olduğunu söyleyen Aktop, "150 saatlik sürenin sona ermesinden itibaren şu ana kadar 359 taciz/saldırı olmuştur. Taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak karşılık verilmiştir. Ayrıca, Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek devriye icra edilmiştir. Terör örgütünün özellikle yerel halkın kullandığı yol, köprü ve yerleşim yerleri ile menfez, tünel, cephane deposu ve teröristlerin eğitimi maksadıyla kullanılmaz hale getirdiği okulların mayından ve patlayıcılardan temizlenmesine yönelik arama/tarama faaliyeti sürdürülmektedir. Şu ana kadar 2 bin 500'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirilmiştir. Harekat bölgesinde tespit edilen 761 adet tünelin yüzde 95'i kullanılamaz hale getirilmiştir. Şehri bir ağ gibi saran tünellerin yaklaşık uzunluğu 79 kilometredir. Ayrıca terör örgütü tarafından camilerin silah/mühimmat deposu, minarelerin tahrip edilerek keskin nişancı mevzii olarak kullanıldığı tespit edilmiştir" dedi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanarak hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamda kurulması planlanan 66 yol kontrol noktasından 40'ının tamamlandığını, 26'sının ise çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Aktop, "Bölgedeki okullarda bir an önce eğitime başlanması için kamu kurum ve kuruluşları ile bölge halkının da destekleriyle çalışmalar sürdürülmektedir. Bölgede 12 okulda eğitim öğretim faaliyetine devam edilmektedir. Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesi için her türlü insani yardım faaliyeti hızla devam etmektedir. Başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede eski haline döndürülmesi maksadıyla diğer kurumlarla ile koordineli olarak gerekli çalışmalarımız sürdürülmektedir. Tüm bu çabalar sayesinde terör örgütü baskısı sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan bölge halkı güvenli ve gönüllü bir şekilde tekrar dönmeye başlamışlardır. Bu kapsamda yaklaşık 135 bin Suriyeli kardeşimiz evlerine dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs'ta uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini aktaran Aktop, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa, Oruçreis ve Bilim 2 araştırma gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize faaliyetleri süresince (fırkateyn, korvet, denizaltı, hücumbot, deniz karakol uçakları ve İnsansız Hava Araçları ile) denizden ve havadan güvenlik desteği verilmektedir. Gemilerimize faaliyetleri süresince ihtiyaç duyulabilecek güvenlik desteği kapsamında fırkateyn, korvet, hücumbot ve denizaltılarımız ile bölgede faaliyet gösteren deniz karakol uçakları ve insansız hava araçları ile destek sağlanmaktadır" dedi.

"2019 yılı içerisinde 15'i milli, 78'i uluslararası alanda olmak üzere toplam 93 tatbikat icra edilmiş veya katılım sağlanmıştır"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde alınan karar ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına tahsis edilen Geçitkale Hava Meydanı, 16 Aralık 2019 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri İHA'ları tarafından kullanılmaktadır" diyen Aktop şunları aktardı:

"2019 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini arttırmak maksadıyla 15'i milli, 78'i uluslararası alanda olmak üzere toplam 93 tatbikat icra edilmiş veya katılım sağlanmıştır. Söz konusu tatbikatların 23'ü NATO kapsamında olup, 2 bin 414 personel ile iştirak edilmiştir. 2020 yılında da planlı NATO tatbikatlara iştirak edilecektir. NATO'nun 2'nci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, harbe hazır muharebe gücü, tecrübesi yüksek, modern ve teknolojik donanıma sahip silahlı kuvvetleri ile NATO harekat ve misyonlarına en fazla katkı veren beş ülkeden bir tanesidir. Aynı zamanda ortak fonlara ve NATO'nun komuta/kuvvet yapısına en çok katkı sunan müttefiklerden biridir. Türk Silahlı Kuvvetleri, küresel ve bölgesel güvenliğe katkı sağlamak maksadıyla farklı coğrafyalarda 15 göreve yaklaşık 2 bin 500 personel ile iştirak etmeyi sürdürmektedir. Katar'da yeni inşa edilen Halit Bin Velid Kışlası'nın açılış töreni, 14 Aralık 2019 tarihinde sayın bakanın katılımları ile icra edilmiştir. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 27 Nisan 2019'da başlayan temel askerlik eğitimi ile Isparta'da Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında komando temel eğitimini başarıyla tamamlayarak Somali'ye dönen 3'üncü Piyade Taburunun Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim töreni, 28 Kasım 2019 tarihinde Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Anadolu Kışlası'nda gerçekleştirilmiştir."

FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalara değinen Aktop, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356'sı 2019 yılında olmak üzere toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 5 bin 846 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülecektir" değerlendirmesinde bulundu.

26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7179 sayılı "askeralma kanunu" kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Yarbay Aktop, "Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır. Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir. Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 1 Ocak 2020 tarihinde askerlik çağına girecek olan 2001 doğumlu vatandaşlarımızın yoklama işlemleri 01 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecektir. Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemeleri için yoklamalarını zamanında yaptırmaları önem arz etmektedir" diye konuştu.

Geleceğin profesyonel askerlerini yetiştiren Milli Savunma Üniversitesinde hazırda 11 bin 500 askeri öğrencinin öğrenim gördüğünü ve 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 subay ve astsubayın mezun olduğunu kaydeden Aktop, "Bunlara ilave olarak dış kaynaktan temin edilerek temel eğitimlerini tamamlayan 15 bin subay ve astsubay TSK saflarına katılmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 80 bin personel temin edilmiştir. Böylelikle, 15 Temmuz 2016 tarihinde yüzde 45 olan muvazzaflık oranı yüzde 51'e yükselmiştir. Söz konusu oranın artırılması yönünde çalışmalara devam edilmektedir" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından 7/24 esasına göre başarıyla komuta ve kontrol edilmekte olan GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uydularının alçak Dünya yörüngesindeki görevlerine başarıyla devam ettiğini ve yeni yıldönümlerini sorunsuz bir şekilde tamamladığını söyleyen Aktop, "Uzayda 3'ncü yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 uydumuz ile bugüne kadar 5 bin 475 defa haberleşme sağlanmış, 47 bin 600 kare uydu görüntüsü başarıyla yeryüzüne indirilmiş ve bunlardan yaklaşık 13 bin 400 adedi ihtiyaç makamlarına ulaştırılmıştır. Uzayda 7'nci yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2 uydumuz ile bugüne kadar 14 bin 560 defa haberleşme sağlanmış, 75 bin kare uydu görüntüsü başarıyla yeryüzüne indirilmiş ve bunlardan yaklaşık 3 bin 700 adedi ihtiyaç makamlarına ulaştırılmıştır. Bünyesindeki uzman personeli, son teknoloji teçhizatı ve geleceğe dönük vizyonu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı uzayda da Türk milletinin hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını idrak ettiklerini belirten Aktop, "Sonsuza kadar yaşatacağımız Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun önemli aşamalarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'uncu yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün de başta ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile daima harbe hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için inanç, sabır ve fedakarlıkla teröristle mücadele harekatının yürütülmesine yönelik yurt içinde ve dışında kendisine tevdi edilen görevleri başarma azim ve kararlılığındadır. Bu duygu düşünceler içinde 2020 yılının başta ülkemize, bölgemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ederiz" dedi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, Libya Mutabakatı kapsamında Türkiye'den Libya'ya asker gitmesi konusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev verilmesi durumunda daima hazır olduğunu söyledi. Suriye rejiminin İdlib'teki yoğun saldırıları sonucunda çemberde kalan Surman 8 nolu TSK gözlem noktası ile ilgili bilgileri paylaşan kaynaklar, "Hiçbir risk yok. 9 nolu gözlem noktamızda da benzer durum yaşanmıştı. Herhangi bir güvenlik endişesi ve ikmal sorunu yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Gözlem noktalarımızın görevi her ne kadar gözlem ve raporlama olsa da bir saldırı olursa meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığı verecek donanımda" ifadelerini kullandı.

