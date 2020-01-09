Haberler » Güncel » 2019'da bir milyondan fazla bebek doğdu - Haber

2019'da bir milyondan fazla bebek doğdu

2019'da 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi.

09.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:47
2019'da 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre, 'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu.Yeni doğan erkek bebeklerde 8 bin 816 ile en çok tercih edilen isim Yusuf olurken onu 7 bin 713 ile Eymen izledi. Kız bebeklerde ise en çok tercih edilen isim 13 bin 420 ile Zeynep olurken onu 8 bin 586 ile Elif takip etti. Türkiye geneline bakıldığında erkek isminde 2 milyon 737 bin 31 rakamı ile Mehmet ilk sırada yer alırken, Mustafa da ikinci sıraya yerleşti. Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 rakamı ile "Fatma" birinci sırada bulunuyor.
Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor.
Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti.
(İHA)
2019'da bir milyondan fazla bebek doğdu

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Haber
16:16  Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Haber
16:16  Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:15  ALEYNA TİLKİ HAVALİMANINDA OLAY ÇIKARDI -1 - Haber
16:15  Ocak ayında deniz keyfi - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
9.01.2020 16:17:53