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2019'da CİMER'in başvurulara cevap oranı yüzde 91 oldu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER), 2019 yılındaki yüzde 91'lik cevaplama oranıyla millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ettiğini belirtti.

19.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:562019'da CİMER'in başvurulara cevap oranı yüzde 91 oldu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER), 2019 yılındaki yüzde 91'lik cevaplama oranıyla millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ettiğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hesabından 2019 yılı CİMER istatistikleriyle ilgili videolu paylaşım yaptı. Altun, paylaşımında, "Uluslararası alanda aldığı ödüllerle, başarısını dünya çapında da kabul ettiren CİMER, 2019'da yüzde 91'lik cevaplama oranı, Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşlarımızın destekleriyle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor" dedi.

Videoda yer alan verilere göre, 2019 yılında CİMER'e toplam 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapılırken, başvuru sayısı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 arttı. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91 olurken, başvurulara ortalama olarak 14 gün içinde cevap verildi. En çok başvuru yapılan ilk 10 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin ve Hatay olarak sıralandı. Başvuru şekline göre dağılıma bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 94.5'lik oranla internet, ikinci sırayı yüzde 5.3'lük oranla 'Alo 150', üçüncü sırayı da yüzde 0.2'lik oranla mektup/faks aldı. Başvuru türüne göre dağılımda ise yüzde 49'luk oranla ilk sırada 'şikayetler' bulunurken, onu sırasıyla yüzde 33'lük oranla 'istekler', yüzde 8'lik oranla 'bilgi edinme', yüzde 5'lik oranla 'ihbar' ve yüzde 5'lik oranla 'görüş-öneri' takip etti. 2019 yılında en yoğun başvuru yapılan konular 'Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için destek başvuruları' ile 'Türkiye'nin yerli otomobili için destek başvuruları' olarak belirlendi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Barış Pınarı Harekatı, Fahrettin Altun, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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