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2019'da Fatsa'da bin 664 kişi doğdu, 745 kişi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2019 yılında bin 664 kişi doğarken, 745 kişi hayatını kaybetti.

04.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:51 2019'da Fatsa'da bin 664 kişi doğdu, 745 kişi öldü
'nun ilçesinde 2019 yılında bin 664 kişi doğarken, 745 kişi hayatını kaybetti.

Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2019 yılında bin 664 kişi doğarken, 745 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Süsün şu bilgileri verdi: "2019 yılında evlenme sayısı 745 olurken, boşanma sayısı ise 228 oldu. 27 bin 915 kişiye nüfus cüzdanı, 19 bin 202 kişiye nüfus kayıt örneği, 7 bin 325 kişiye sürücü belgesi, 2 bin 823 kişiye pasaport, yerleşim yeri belgesi alan kişi sayısı ise 24 bin 186 olarak düzenlendi." - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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